Top.Mail.Ru
Ghetts - Conflict Of Interest (0190296523243) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ghetts - Conflict Of Interest (0190296523243) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ghetts - Conflict Of Interest (0190296523243) виниловая пластинка - фото 1
Ghetts - Conflict Of Interest (0190296523243) виниловая пластинка - фото 2
Ghetts - Conflict Of Interest (0190296523243) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ghetts
Альбом (сингл)
Conflict Of Interest
Жанр
Trip-Hop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ghetts - Conflict Of Interest (0190296523243) виниловая пластинка - фото 1
  • Ghetts - Conflict Of Interest (0190296523243) виниловая пластинка - фото 2
  • Ghetts - Conflict Of Interest (0190296523243) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647501
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ghetts - Conflict Of Interest (0190296523243) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296523243]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ghetts
Альбом (сингл)
Conflict Of Interest
Жанр
Trip-Hop
Трек-лист
Fine Wine, Mozambique (feat. Jaykae & Moonchild Sanelly), Fire and Brimstone, Hop Out, IC3 (feat. Skepta), Autobiography, Good Hearts (feat. Aida Lea), Dead To Me, 10,000 Tears (feat. Ed Sheeran), Sonya (feat. Emeli Sande), Proud Family, Skengman (feat. Stormzy), No Mercy (feat. Pa Salieu and Backroad Gee), Crud (feat. Giggs), Squeeze (feat. Miraa May), Little Bo Peep (feat. Dave, Hamzaa and Wretch 32)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ghetts - Conflict Of Interest (0190296523243) виниловая пластинка

Впервые на виниле, вышедший в феврале этого года альбом британского грайм-МС, рэпера и автора песен Ghetts. Номинированный на премию Mercury Prize альбом легендарного британского MC стал продолжением его повсеместно одобренного критиками альбома Ghetto Gospel: The New Testament 2018 года, и увидел свет в феврале 2021 года после выхода ряда мощных синглов, в том числе "Skengman" ft Stormzy. В альбоме представлены друзья Ghetts из самых разных музыкальных кругов, включая Эда Ширана, Giggs, Эмели Санде, Dave, Hamzaa, Pa Salieu, Skepta и многих других.

Отзывы о товаре Ghetts - Conflict Of Interest (0190296523243) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296523243]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ghetts
Альбом (сингл)
Conflict Of Interest
Жанр
Trip-Hop
Трек-лист
Fine Wine, Mozambique (feat. Jaykae & Moonchild Sanelly), Fire and Brimstone, Hop Out, IC3 (feat. Skepta), Autobiography, Good Hearts (feat. Aida Lea), Dead To Me, 10,000 Tears (feat. Ed Sheeran), Sonya (feat. Emeli Sande), Proud Family, Skengman (feat. Stormzy), No Mercy (feat. Pa Salieu and Backroad Gee), Crud (feat. Giggs), Squeeze (feat. Miraa May), Little Bo Peep (feat. Dave, Hamzaa and Wretch 32)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Впервые на виниле, вышедший в феврале этого года альбом британского грайм-МС, рэпера и автора песен Ghetts. Номинированный на премию Mercury Prize альбом легендарного британского MC стал продолжением его повсеместно одобренного критиками альбома Ghetto Gospel: The New Testament 2018 года, и увидел свет в феврале 2021 года после выхода ряда мощных синглов, в том числе "Skengman" ft Stormzy. В альбоме представлены друзья Ghetts из самых разных музыкальных кругов, включая Эда Ширана, Giggs, Эмели Санде, Dave, Hamzaa, Pa Salieu, Skepta и многих других.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ghetts - Conflict Of Interest (0190296523243) виниловая пластинка - стоимость товара 2970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...