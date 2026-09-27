Mike Oldfield - Tubular Bells II (coloured) (0190296509490) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
TUBULAR BELLS II
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 647436
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3 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296509490]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
TUBULAR BELLS II
Трек-лист
Sentinel, Dark Star, Clear Light, Blue Saloon, Sunjammer, Red Dawn, The Bell, Weightless, The Great Plain, Sunset Door, Tattoo, Altered State, Maya Gold, Moonshine
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mike Oldfield - Tubular Bells II (coloured) (0190296509490) виниловая пластинка
Коллекция от Rhino для ежегодного Дня Музыкального Магазина в этом году включает в себя лимитированные тиражи релизов от самых знаменитых музыкальных исполнителей. Некоторые основные моменты включают виниловые релизы от Дэвида Боуи, Джони Митчелл, Стиви Никс, The Replacements, picture disc от The Cure и бокс-сеты от Grateful Dead и The Doors.. Пятнадцатый альбом очень плодовитого Майка Олдфилда был спродюсирован совместно с Тревором Хорном и занял первое место в Великобритании, став всемирным хитом. Этот лимитированный релиз на мраморно-синем виниле является переизданием сиквела 1992 года новаторского альбома Tubular Bells 1973 года, ставшего дважды платиновым.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296509490]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
TUBULAR BELLS II
Трек-лист
Sentinel, Dark Star, Clear Light, Blue Saloon, Sunjammer, Red Dawn, The Bell, Weightless, The Great Plain, Sunset Door, Tattoo, Altered State, Maya Gold, Moonshine
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Коллекция от Rhino для ежегодного Дня Музыкального Магазина в этом году включает в себя лимитированные тиражи релизов от самых знаменитых музыкальных исполнителей. Некоторые основные моменты включают виниловые релизы от Дэвида Боуи, Джони Митчелл, Стиви Никс, The Replacements, picture disc от The Cure и бокс-сеты от Grateful Dead и The Doors.. Пятнадцатый альбом очень плодовитого Майка Олдфилда был спродюсирован совместно с Тревором Хорном и занял первое место в Великобритании, став всемирным хитом. Этот лимитированный релиз на мраморно-синем виниле является переизданием сиквела 1992 года новаторского альбома Tubular Bells 1973 года, ставшего дважды платиновым.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Mike Oldfield - Tubular Bells II (coloured) (0190296509490) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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