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Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка

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Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка - фото 1
Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка - фото 2
Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка - фото 3
Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка - фото 4
Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка - фото 5
Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка - фото 6
Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка - фото 7
Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка - фото 8
Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
Imaginations From The Other Side 25th Anniversary Edition
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка - фото 1
  • Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка - фото 2
  • Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка - фото 3
  • Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка - фото 4
  • Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка - фото 5
  • Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка - фото 6
  • Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка - фото 7
  • Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка - фото 8
  • Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667128
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка
4 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361559212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
Imaginations From The Other Side 25th Anniversary Edition
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Imaginations From The Other Side, Im Alive, A Past And Future Secret, The Script For My Requiem, Mordreds Song, Born In A Mourning Hall, Bright Eyes, Another Holy War, And The Story Ends, Imaginations From The Other Side, Im Alive, A Past And Future Secret, The Script For My Requiem
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка

Концертный альбом группы Blind Guardian, выпущенный в 2020 году к 25-летию альбома Imaginations From The Other Side. Содержит запись концертного исполнения альбома в Оберхаузене, Германия в 2016 году, а также демо-версии.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361559212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
Imaginations From The Other Side 25th Anniversary Edition
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Imaginations From The Other Side, Im Alive, A Past And Future Secret, The Script For My Requiem, Mordreds Song, Born In A Mourning Hall, Bright Eyes, Another Holy War, And The Story Ends, Imaginations From The Other Side, Im Alive, A Past And Future Secret, The Script For My Requiem
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Концертный альбом группы Blind Guardian, выпущенный в 2020 году к 25-летию альбома Imaginations From The Other Side. Содержит запись концертного исполнения альбома в Оберхаузене, Германия в 2016 году, а также демо-версии.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Blind Guardian - Imaginations From The Other Side (0727361559212) виниловая пластинка - по цене 4870 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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