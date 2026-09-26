Foals - Antidotes (0190296699085) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Foals - Antidotes (0190296699085) виниловая пластинка
Какое отношение минимализм Стива Райха имеет к гитарам, звучащим как насекомые, и теннисисту Энди Роддику? Ответ: FOALS. Объяснение немного более округлое. Давайте начнем с самого начала. FOALS - это инди-рок группа из пяти человек, которая в настоящее время базируется в своем родном городе Оксфорде. Пресытившись взаимозаменяемым электро, звучащим на каждой вечеринке и в каждом клубе, в 2005 году они решили делать музыку, под которую им самим хотелось бы танцевать. Мы хотели делать музыку, которая была бы немного более сложной технически. Больше, чем просто музыку для вечеринок, но при этом танцевальную, - объясняет Яннис. Первое, что они сделали, это назвали себя FOALS, как отсылка к фамилии Янниса - Филиппакис, что в переводе с греческого означает маленький друг лошадей. Мне нравится название FOALS, потому что это красивое слово и оно не так много раскрывает о группе. Оно звучит как-то свежо и по-новому, - говорит Яннис. Затем они сняли небольшую репетиционную комнату и стали обмениваться идеями. Напряжение росло. Я был совершенно потрясен тем, как критично все относились друг к другу, - вспоминает Эдвин. А Яннис объясняет: Мы всегда очень самокритичны. Было даже почти опасное количество критики В конце концов, однако, была найдена форма, с которой все согласились: Громко микшировать ударные, держать гитары без аккордов, класть риффы выше 12-го лада гитары и время от времени впрыскивать синтезаторные краски. В результате получился идеально сформулированный танцевальный рок, который вы можете отчетливо услышать на первом сингле Balloons, на Hummer и на Two Steps Twice.
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