Karen Souza - Essentials II (Transparent) (8430717000093) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Karen Souza
Альбом (сингл)
Essentials II
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 698538
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music Brokers ?
Barcode
[8430717000093]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Karen Souza
Альбом (сингл)
Essentials II
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
The Way It Is, Wicked Game, Every Day Is Like Sunday, Dreams, Think For A Minute Cant Help Falling In Love, Everybody Hurts, Never Tear Us Apart, Twist In My Sobriety, Shape Of My Heart
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Karen Souza - Essentials II (Transparent) (8430717000093) виниловая пластинка
Третий альбом Карен Соузы Essentials II стал лидером продаж в каталоге Music Brokers с момента его выхода в конце 2014 года. Теперь он наконец-то выходит на виниле. В проект, созданный легендарным продюсером Ричардом Готтерером, вошли 10 ее любимых поп- и рок-песен за последние 40 лет, включая стильные версии Wicked Game Криса Айзека, Dreams Fleetwood Mac, Everybody Hurts R. E.M. и многих других. Насладитесь вневременным звучанием Essentials II с теплотой и органичным звуком, которые дает правильно отмастеризованный винил.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music Brokers ?
Barcode
[8430717000093]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Karen Souza
Альбом (сингл)
Essentials II
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
The Way It Is, Wicked Game, Every Day Is Like Sunday, Dreams, Think For A Minute Cant Help Falling In Love, Everybody Hurts, Never Tear Us Apart, Twist In My Sobriety, Shape Of My Heart
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Третий альбом Карен Соузы Essentials II стал лидером продаж в каталоге Music Brokers с момента его выхода в конце 2014 года. Теперь он наконец-то выходит на виниле. В проект, созданный легендарным продюсером Ричардом Готтерером, вошли 10 ее любимых поп- и рок-песен за последние 40 лет, включая стильные версии Wicked Game Криса Айзека, Dreams Fleetwood Mac, Everybody Hurts R. E.M. и многих других. Насладитесь вневременным звучанием Essentials II с теплотой и органичным звуком, которые дает правильно отмастеризованный винил.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Достоинства:
Комментарий:
упаковка целое, доехало отлично. качество винила на 5
Достоинства:
Комментарий:
Записана на 10 баллов, отличные музыка и вокал для релакса.
Достоинства:
Комментарий:
Для тех, кто любит каверы в джазовом ключе, - однозначно в коллекцию! Качество записи отличное, масса тихая!
Достоинства:
Комментарий:
качество полигрфии супер. музыка супер. винил без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальное исполнение, качественная запись. Остался доволен.
Karen Souza - Essentials II (Transparent) (8430717000093) виниловая пластинка – стоимость товара 3210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Karen Souza - Essentials II (Transparent) (8430717000093) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
упаковка целое, доехало отлично. качество винила на 5
Достоинства:
Комментарий:
Записана на 10 баллов, отличные музыка и вокал для релакса.
Достоинства:
Комментарий:
Для тех, кто любит каверы в джазовом ключе, - однозначно в коллекцию! Качество записи отличное, масса тихая!
Достоинства:
Комментарий:
качество полигрфии супер. музыка супер. винил без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальное исполнение, качественная запись. Остался доволен.