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Blur - The Ballad Of Darren (5054197660160) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blur - The Ballad Of Darren (5054197660160) виниловая пластинка

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5054197660160, Виниловая пластинка Blur, The Ballad Of Darren - фото 1
5054197660160, Виниловая пластинка Blur, The Ballad Of Darren - фото 2
5054197660160, Виниловая пластинка Blur, The Ballad Of Darren - фото 3
5054197660160, Виниловая пластинка Blur, The Ballad Of Darren - фото 4
5054197660160, Виниловая пластинка Blur, The Ballad Of Darren - фото 5
5054197660160, Виниловая пластинка Blur, The Ballad Of Darren - фото 6
5054197660160, Виниловая пластинка Blur, The Ballad Of Darren - фото 7
5054197660160, Виниловая пластинка Blur, The Ballad Of Darren - фото 8
5054197660160, Виниловая пластинка Blur, The Ballad Of Darren - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 5054197660160, Виниловая пластинка Blur, The Ballad Of Darren - фото 1
  • 5054197660160, Виниловая пластинка Blur, The Ballad Of Darren - фото 2
  • 5054197660160, Виниловая пластинка Blur, The Ballad Of Darren - фото 3
  • 5054197660160, Виниловая пластинка Blur, The Ballad Of Darren - фото 4
  • 5054197660160, Виниловая пластинка Blur, The Ballad Of Darren - фото 5
  • 5054197660160, Виниловая пластинка Blur, The Ballad Of Darren - фото 6
  • 5054197660160, Виниловая пластинка Blur, The Ballad Of Darren - фото 7
  • 5054197660160, Виниловая пластинка Blur, The Ballad Of Darren - фото 8
  • 5054197660160, Виниловая пластинка Blur, The Ballad Of Darren - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627725
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Blur - The Ballad Of Darren (5054197660160) виниловая пластинка
3 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Blur - The Ballad Of Darren (5054197660160) виниловая пластинка

Девятый студийный альбом группы Blur, выпущенный в 2023 году. Он стал номером один в чартах Великобритании и также возглавил чарты в Бельгии, Ирландии, Шотландии и Швейцарии. Песни для альбома были сочинены фронтменом Дэймоном Албарном, когда он гастролировал с Gorillaz в 2022 году. Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Blur - британская рок-группа, основанная в 1988 году в Лондоне. Одна из самых успешных групп 90-х. В состав группы входят Деймон Албарн (вокал), Грэм Коксон (гитара), Алекс Джеймс (бас-гитара) и Дейв Раунтри (ударные). Дебютный альбом группы, Leisure (1991), комбинирует влияния мэдчестера и шугейзинга. Последовавшие стилистические изменения 1992 года - под влиянием английских гитарных групп, таких, как The Kinks, The Beatles и XTC - привели к появлению на свет альбомов Modern Life Is Rubbish (1993), Parklife (1994) и The Great Escape (1995). В результате группа стала главным популяризатором брит-попа и получила широкую известность на территории Великобритании, при поддержке, не в последнюю очередь, популярной битвы в чартах, окрещённой Битва брит-попа, с соперничающей группой Oasis. Группа продала около 50 миллионов экземпляров альбомов по всему миру.

Отзывы о товаре Blur - The Ballad Of Darren (5054197660160) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Девятый студийный альбом группы Blur, выпущенный в 2023 году. Он стал номером один в чартах Великобритании и также возглавил чарты в Бельгии, Ирландии, Шотландии и Швейцарии. Песни для альбома были сочинены фронтменом Дэймоном Албарном, когда он гастролировал с Gorillaz в 2022 году. Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Blur - британская рок-группа, основанная в 1988 году в Лондоне. Одна из самых успешных групп 90-х. В состав группы входят Деймон Албарн (вокал), Грэм Коксон (гитара), Алекс Джеймс (бас-гитара) и Дейв Раунтри (ударные). Дебютный альбом группы, Leisure (1991), комбинирует влияния мэдчестера и шугейзинга. Последовавшие стилистические изменения 1992 года - под влиянием английских гитарных групп, таких, как The Kinks, The Beatles и XTC - привели к появлению на свет альбомов Modern Life Is Rubbish (1993), Parklife (1994) и The Great Escape (1995). В результате группа стала главным популяризатором брит-попа и получила широкую известность на территории Великобритании, при поддержке, не в последнюю очередь, популярной битвы в чартах, окрещённой Битва брит-попа, с соперничающей группой Oasis. Группа продала около 50 миллионов экземпляров альбомов по всему миру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blur - The Ballad Of Darren (5054197660160) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3750 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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