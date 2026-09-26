Blur - The Ballad Of Darren (5054197660160) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Blur - The Ballad Of Darren (5054197660160) виниловая пластинка
Девятый студийный альбом группы Blur, выпущенный в 2023 году. Он стал номером один в чартах Великобритании и также возглавил чарты в Бельгии, Ирландии, Шотландии и Швейцарии. Песни для альбома были сочинены фронтменом Дэймоном Албарном, когда он гастролировал с Gorillaz в 2022 году. Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Blur - британская рок-группа, основанная в 1988 году в Лондоне. Одна из самых успешных групп 90-х. В состав группы входят Деймон Албарн (вокал), Грэм Коксон (гитара), Алекс Джеймс (бас-гитара) и Дейв Раунтри (ударные). Дебютный альбом группы, Leisure (1991), комбинирует влияния мэдчестера и шугейзинга. Последовавшие стилистические изменения 1992 года - под влиянием английских гитарных групп, таких, как The Kinks, The Beatles и XTC - привели к появлению на свет альбомов Modern Life Is Rubbish (1993), Parklife (1994) и The Great Escape (1995). В результате группа стала главным популяризатором брит-попа и получила широкую известность на территории Великобритании, при поддержке, не в последнюю очередь, популярной битвы в чартах, окрещённой Битва брит-попа, с соперничающей группой Oasis. Группа продала около 50 миллионов экземпляров альбомов по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитPatricia Kaas - Kabaret (coloured) (8719262039100) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитThe Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (004228823191...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитLeonard Cohen - Recent Songs (0889854352813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитSimon, Paul, Graceland (0889854224011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитJoe Dassin - La Fleur Aux Dents (0190758041810) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитJoe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) винил...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитPaul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитThe Carpenters - Passage (0602557404982) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитDef Leppard - On Through The Night (0602508007224) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитRamones - Subterranean Jungle (Lp, 40Th Ann.Ed.,Violet) (0603497...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитThe Kinks - Kinks (4050538813081) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитSepultura - Dante XXI (Half Speed) (4050538670882) виниловая пла...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Blur - The Ballad Of Darren (5054197660160) виниловая пластинка