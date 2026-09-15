Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка
Carnegie Hall 1970 - первый релиз в серии, будет выпущен 1 октября на CD и виниле.. За долгую и легендарную карьеру Нила Янга несколько специальных шоу заработали почти мифическую репутацию благодаря сомнительной, но, тем не менее, оцененной (в ретроспективе) практике бутлегерства. Shakey Pictures Records и Reprise Records рады объявить о выходе первого релиза из новой серии - The Neil Young Official Bootleg Series - Carnegie Hall 1970, который будет доступен на двойном виниле и двойном компакт-диске в пятницу, 1 октября. Еще пять релизов серии станут доступны в 2022 году. Carnegie Hall, первый релиз, записанный на оригинальном аналоговом мультитреке, был сведен «The Volume Dealers» - Нилом Янгом и Нико Боласом. Эта запись была сделана на выступлении 4 декабря 1970 года, и это был первый раз, когда Нил вышел на сцену в Карнеги-холле. В этом легендарном зале было два выступления: одно 4-го и одно - в полночь на следующее утро. Ни один бутлегер никогда не снимал это первое шоу, и, по мнению самого Янга, это было намного лучше шоу. Щедрый сет-лист концерта охватывает одну из самых почитаемых эпох в карьере Янга, с урезанными версиями песен «Everybody Knows This Is Nowhere», «Down By the River», «Helpless» и «Sugar Mountain’», а также «After the Goldrush» из одноименного альбома, выпущенного всего за девять недель до шоу в Карнеги-холл. Нил даже играет пронзительные песни «Bad Fog of Loneliness», «Old Man» и «See the Sky About to Rain» до того, как они были записаны и выпущены. Carnegie Hall 1970 - это альбом, полный настоящих драгоценностей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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