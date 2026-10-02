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Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009

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Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009 - фото 1
Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009 - фото 2
Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009 - фото 3
Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009 - фото 4
Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009 - фото 5
Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009 - фото 6
Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009 - фото 7
Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009 - фото 1
  • Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009 - фото 2
  • Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009 - фото 3
  • Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009 - фото 4
  • Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009 - фото 5
  • Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009 - фото 6
  • Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009 - фото 7
  • Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644107
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Размеры в упаковке, см
20х12х10
Вес, г.
230

Описание товара Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009

Компактная акустическая система со встроенным MP3 декодером и FM-приемником. Поддержка USB-накопителей и SD-карт. Наличие слота для карт памяти стандарта SD или USB дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот карту с записанными на ней WAV- или MP3-файлами – и можно наслаждаться музыкой. Встроенный MP3-плеер. Используйте как источник звука USB-флеш-накопитель или карту памяти SD. Встроенный FM-приемник - встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Магнитная экранировка - если акустическую систему без магнитного экранирования расположить вблизи монитора или телевизора, то под воздействием сильного магнитного поля, излучаемого динамиками, могут появиться помехи в изображении. Экранировка делает акустику безопасной для телевизора, монитора или любого другого экрана.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Описание
Компактная акустическая система со встроенным MP3 декодером и FM-приемником. Поддержка USB-накопителей и SD-карт. Наличие слота для карт памяти стандарта SD или USB дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот карту с записанными на ней WAV- или MP3-файлами – и можно наслаждаться музыкой. Встроенный MP3-плеер. Используйте как источник звука USB-флеш-накопитель или карту памяти SD. Встроенный FM-приемник - встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Магнитная экранировка - если акустическую систему без магнитного экранирования расположить вблизи монитора или телевизора, то под воздействием сильного магнитного поля, излучаемого динамиками, могут появиться помехи в изображении. Экранировка делает акустику безопасной для телевизора, монитора или любого другого экрана.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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