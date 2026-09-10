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Портативная акустика Ritmix SP-320B Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Ritmix SP-320B Black

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Портативная акустика Ritmix SP-320B Black - фото 1
Портативная акустика Ritmix SP-320B Black - фото 2
Портативная акустика Ritmix SP-320B Black - фото 3
Портативная акустика Ritmix SP-320B Black - фото 4
Портативная акустика Ritmix SP-320B Black - фото 5
Портативная акустика Ritmix SP-320B Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная акустика Ritmix SP-320B Black - фото 1
  • Портативная акустика Ritmix SP-320B Black - фото 2
  • Портативная акустика Ritmix SP-320B Black - фото 3
  • Портативная акустика Ritmix SP-320B Black - фото 4
  • Портативная акустика Ritmix SP-320B Black - фото 5
  • Портативная акустика Ritmix SP-320B Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409321
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Характеристики

Бренд
RITMIX
Тип товара
Портативная акустика
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
300

Описание товара Портативная акустика Ritmix SP-320B Black

Портативная колонка Ritmix SP-320B позволит не расставаться с любимой музыкой, наслаждаясь ей даже без наушников. Два компактных 45-миллиметровых динамика мощностью 3 Вт способны легко справиться с любым музыкальным жанром. Компактная акустическая мини-система не подведет и при просмотре фильмов с динамичными басами. Устройство оборудовано разъемом 3,5 мм (AUX) для подключения внешних источников аудиосигнала. Также Ritmix SP-320B может выполнять роль HandsFree-гарнитуры. Модель оснащена FM-тюнером, позволяющим прослушивать любимые радиостанции.

Отзывы о товаре Портативная акустика Ritmix SP-320B Black




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Характеристики
Бренд
RITMIX
Тип товара
Портативная акустика
Описание
Портативная колонка Ritmix SP-320B позволит не расставаться с любимой музыкой, наслаждаясь ей даже без наушников. Два компактных 45-миллиметровых динамика мощностью 3 Вт способны легко справиться с любым музыкальным жанром. Компактная акустическая мини-система не подведет и при просмотре фильмов с динамичными басами. Устройство оборудовано разъемом 3,5 мм (AUX) для подключения внешних источников аудиосигнала. Также Ritmix SP-320B может выполнять роль HandsFree-гарнитуры. Модель оснащена FM-тюнером, позволяющим прослушивать любимые радиостанции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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