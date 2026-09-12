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Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black

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Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black - фото 1
Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black - фото 2
Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black - фото 3
Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black - фото 4
Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black - фото 5
Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black - фото 6
Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black - фото 7
Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black - фото 1
  • Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black - фото 2
  • Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black - фото 3
  • Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black - фото 4
  • Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black - фото 5
  • Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black - фото 6
  • Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black - фото 7
  • Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675270
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Характеристики

Бренд
Hoco
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
FM-приемник
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
52
Количество полос AC
1
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
нет
Разъем для карт памяти
Да
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
3
Габаритные размеры
93 x 51 x 114 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х15
Вес, г.
400

Описание товара Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black

Портативная колонка HOCO BS47 черного цвета – компактная модель с размерами корпуса 93x51x114 мм, которая предусматривает шнурок для фиксации на рюкзаке. Устройство поддерживает объединение с такой же акустикой в стереопару для возможности прослушивания музыки в стереоформате. Автономную работу портативной колонки HOCO BS47 обеспечивает аккумулятор емкостью 1200 мАч, заряда которого хватит на три часа непрерывного функционирования. В конструкции устройства присутствует динамик мощностью 5 Вт, который воспроизводит звук в частотном диапазоне 100-18000 Гц.

Отзывы о товаре Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Hoco
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
FM-приемник
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
52
Количество полос AC
1
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Развернуть
USB
нет
Разъем для карт памяти
Да
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
3
Габаритные размеры
93 x 51 x 114 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка HOCO BS47 черного цвета – компактная модель с размерами корпуса 93x51x114 мм, которая предусматривает шнурок для фиксации на рюкзаке. Устройство поддерживает объединение с такой же акустикой в стереопару для возможности прослушивания музыки в стереоформате. Автономную работу портативной колонки HOCO BS47 обеспечивает аккумулятор емкостью 1200 мАч, заряда которого хватит на три часа непрерывного функционирования. В конструкции устройства присутствует динамик мощностью 5 Вт, который воспроизводит звук в частотном диапазоне 100-18000 Гц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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