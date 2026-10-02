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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518)

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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 1
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 2
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 3
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 4
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 5
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 6
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 7
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 8
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 9
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 10
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 1
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 2
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 3
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 4
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 5
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 6
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 7
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 8
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 9
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 10
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643878
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
2xUSB 3.2 Gen1 Type-A, 4xUSB 2.0 Type-A, DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, VGA
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.5
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2133 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр, DisplayPort (In), D-Sub, HDMI, PCI-Ex1, PCI-Ex16, RJ45, SATA 6 гб/с, USB 2.0, USB 2.0 внутр, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 внутр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х28х10
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518)

Материнская плата MAXSUN Challenger H610M станет надежным решением для сборки офисной рабочей станции. Она выполнена в форм-факторе Micro-ATX и содержит в своей основе чипсет Intel H610 с процессорным разъемом LGA 1700. В оснащение платы входят 2 слота под размещение до 64 Гб оперативной памяти, 3 разъема SATAIII и 1 разъем M.2 под установку накопителей, по одному слоту расширения PCI-E x16 и PCI-E x1 для графических адаптеров.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518)




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
2xUSB 3.2 Gen1 Type-A, 4xUSB 2.0 Type-A, DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, VGA
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.5
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2133 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр, DisplayPort (In), D-Sub, HDMI, PCI-Ex1, PCI-Ex16, RJ45, SATA 6 гб/с, USB 2.0, USB 2.0 внутр, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 внутр
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MAXSUN Challenger H610M станет надежным решением для сборки офисной рабочей станции. Она выполнена в форм-факторе Micro-ATX и содержит в своей основе чипсет Intel H610 с процессорным разъемом LGA 1700. В оснащение платы входят 2 слота под размещение до 64 Гб оперативной памяти, 3 разъема SATAIII и 1 разъем M.2 под установку накопителей, по одному слоту расширения PCI-E x16 и PCI-E x1 для графических адаптеров.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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