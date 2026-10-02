Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643878
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
2xUSB 3.2 Gen1 Type-A, 4xUSB 2.0 Type-A, DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, VGA
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.5
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2133 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр, DisplayPort (In), D-Sub, HDMI, PCI-Ex1, PCI-Ex16, RJ45, SATA 6 гб/с, USB 2.0, USB 2.0 внутр, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 внутр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х28х10
Вес, кг.
2
Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518)
Материнская плата MAXSUN Challenger H610M станет надежным решением для сборки офисной рабочей станции. Она выполнена в форм-факторе Micro-ATX и содержит в своей основе чипсет Intel H610 с процессорным разъемом LGA 1700. В оснащение платы входят 2 слота под размещение до 64 Гб оперативной памяти, 3 разъема SATAIII и 1 разъем M.2 под установку накопителей, по одному слоту расширения PCI-E x16 и PCI-E x1 для графических адаптеров.
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Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
2xUSB 3.2 Gen1 Type-A, 4xUSB 2.0 Type-A, DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, VGA
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.5
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2133 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр, DisplayPort (In), D-Sub, HDMI, PCI-Ex1, PCI-Ex16, RJ45, SATA 6 гб/с, USB 2.0, USB 2.0 внутр, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 внутр
Страна производитель
Китай
Материнская плата MAXSUN Challenger H610M станет надежным решением для сборки офисной рабочей станции. Она выполнена в форм-факторе Micro-ATX и содержит в своей основе чипсет Intel H610 с процессорным разъемом LGA 1700. В оснащение платы входят 2 слота под размещение до 64 Гб оперативной памяти, 3 разъема SATAIII и 1 разъем M.2 под установку накопителей, по одному слоту расширения PCI-E x16 и PCI-E x1 для графических адаптеров.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M 1700 2xDDR4 (6940709698518) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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