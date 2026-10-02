Материнская плата Asus PRO H610T-CSM (90MB1G60-M0EAYC)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRO H610T-CSM (90MB1G60-M0EAYC)
Материнская плата ASUS Pro H610T-CSM создана для профессионалов. Она выполнена на зеленом текстолите в форм-факторе Mini-ITX и отличается компактными размерами 170x170 мм. В конфигурацию платы входят 2 слота SO-DIMM под установку оперативной памяти, 1 разъем M.2 и 2 слота SATA для устройств хранения информации. Плата оборудована сетевым коннектором со скоростью 1 Гбит/с для стабильного соединения с Интернетом. С помощью разъемов USB, HDMI, DisplayPort можно организовать подключение различных устройств. ПО ASUS Control Center позволяет осуществлять мониторинг и настройку параметров работы. Надежные компоненты серии Pro гарантируют стабильность и безотказность платы ASUS Pro H610T-CSM.
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