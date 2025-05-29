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Конвектор Royal Clima REC-FR2000M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор Royal Clima REC-FR2000M

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Конвектор Royal Clima REC-FR2000M - фото 7
Конвектор Royal Clima REC-FR2000M - фото 8
Конвектор Royal Clima REC-FR2000M - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор Royal Clima REC-FR2000M - фото 1
  • Конвектор Royal Clima REC-FR2000M - фото 2
  • Конвектор Royal Clima REC-FR2000M - фото 3
  • Конвектор Royal Clima REC-FR2000M - фото 4
  • Конвектор Royal Clima REC-FR2000M - фото 5
  • Конвектор Royal Clima REC-FR2000M - фото 6
  • Конвектор Royal Clima REC-FR2000M - фото 7
  • Конвектор Royal Clima REC-FR2000M - фото 8
  • Конвектор Royal Clima REC-FR2000M - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
4 190 руб.  4 690 руб. 
Начислим 145 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643687
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор Royal Clima REC-FR2000M
4 190 руб. -11%
4 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RoyalClima
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
документация, монтажный комплект
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х39х14
Вес, кг.
6.9

Описание товара Конвектор Royal Clima REC-FR2000M

Конвекторы REC-FR2000M — это отличное решение для эффективного обогрева помещений. С весом в 5,9 кг, эти устройства легко перемещать и устанавливать в нужном месте. Они функционируют при стандартном напряжении в 220 В, что делает их пригодными для большинства жилых и офисных пространств. Конвекторы оснащены механическим термостатом, который позволяет регулировать температуру в помещении в зависимости от ваших потребностей. Несмотря на отсутствие таймера, простота управления и надежность работы делают эти обогреватели удобными в использовании. Конвекторы REC-FR2000M произведены в Китае из высококачественных материалов, что гарантирует их долговечность и эффективность. Этот бренд хорошо зарекомендовал себя на рынке, поскольку предлагает отличное сочетание качества и доступной цены. Идеально подходит для использования в домах, квартирах и небольших офисах, обеспечивая комфорт и уют в холодное время года.

Отзывы о товаре Конвектор Royal Clima REC-FR2000M

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Людмила И.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл во время, отлично упакован, всё в комплекте. Нагревается быстро. Для комнаты 20кв.м подошёл отлично! Продавца рекомендую.



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Характеристики
Бренд
RoyalClima
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
документация, монтажный комплект
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Страна производитель
Китай
Описание
Конвекторы REC-FR2000M — это отличное решение для эффективного обогрева помещений. С весом в 5,9 кг, эти устройства легко перемещать и устанавливать в нужном месте. Они функционируют при стандартном напряжении в 220 В, что делает их пригодными для большинства жилых и офисных пространств. Конвекторы оснащены механическим термостатом, который позволяет регулировать температуру в помещении в зависимости от ваших потребностей. Несмотря на отсутствие таймера, простота управления и надежность работы делают эти обогреватели удобными в использовании. Конвекторы REC-FR2000M произведены в Китае из высококачественных материалов, что гарантирует их долговечность и эффективность. Этот бренд хорошо зарекомендовал себя на рынке, поскольку предлагает отличное сочетание качества и доступной цены. Идеально подходит для использования в домах, квартирах и небольших офисах, обеспечивая комфорт и уют в холодное время года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Людмила И.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл во время, отлично упакован, всё в комплекте. Нагревается быстро. Для комнаты 20кв.м подошёл отлично! Продавца рекомендую.


Конвектор Royal Clima REC-FR2000M - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4190 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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