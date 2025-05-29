Конвектор Royal Clima REC-FR2000M
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Характеристики
Описание товара Конвектор Royal Clima REC-FR2000M
Конвекторы REC-FR2000M — это отличное решение для эффективного обогрева помещений. С весом в 5,9 кг, эти устройства легко перемещать и устанавливать в нужном месте. Они функционируют при стандартном напряжении в 220 В, что делает их пригодными для большинства жилых и офисных пространств. Конвекторы оснащены механическим термостатом, который позволяет регулировать температуру в помещении в зависимости от ваших потребностей. Несмотря на отсутствие таймера, простота управления и надежность работы делают эти обогреватели удобными в использовании. Конвекторы REC-FR2000M произведены в Китае из высококачественных материалов, что гарантирует их долговечность и эффективность. Этот бренд хорошо зарекомендовал себя на рынке, поскольку предлагает отличное сочетание качества и доступной цены. Идеально подходит для использования в домах, квартирах и небольших офисах, обеспечивая комфорт и уют в холодное время года.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл во время, отлично упакован, всё в комплекте. Нагревается быстро. Для комнаты 20кв.м подошёл отлично! Продавца рекомендую.
Отзывы о товаре Конвектор Royal Clima REC-FR2000M
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл во время, отлично упакован, всё в комплекте. Нагревается быстро. Для комнаты 20кв.м подошёл отлично! Продавца рекомендую.