Термостат Ballu BMC-2
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%3 316 руб. 4 280 руб.
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В наличии
Код товара: 696619
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 316 руб. -23%
4 280 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
13х13х8
Вес, г.
190
Описание товара Термостат Ballu BMC-2
Механический термостат для автоматического поддержания температуры помещения и регулирования расхода воздуха на водяных тепловентиляторах BALLU MACHINE серии W2, W3, W4 и BDS. Термостат оснащен встроенным температурным датчиком, который измеряет температуру внутри помещения, и при достижении заданного значения подает команду на выключение вентилятора и перекрытие потока теплоносителя через теплообменник
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Механический термостат для автоматического поддержания температуры помещения и регулирования расхода воздуха на водяных тепловентиляторах BALLU MACHINE серии W2, W3, W4 и BDS. Термостат оснащен встроенным температурным датчиком, который измеряет температуру внутри помещения, и при достижении заданного значения подает команду на выключение вентилятора и перекрытие потока теплоносителя через теплообменник
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Термостат Ballu BMC-2 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3316 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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