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Конвектор Starwind SHV5215 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор Starwind SHV5215 белый

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Конвектор Starwind SHV5215 белый - фото 1
Конвектор Starwind SHV5215 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор Starwind SHV5215 белый - фото 1
  • Конвектор Starwind SHV5215 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414795
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
нет
Комплектация
конвектор, ножки с колесами, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип установки
напольный
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х10
Вес, кг.
5.2

Описание товара Конвектор Starwind SHV5215 белый

Конвектор Starwind SHV5215 максимальная мощность 1500 Вт, 2 режима мощности 750/1500 Вт, механическое управление, регулируемый термостат, нагревательный элемент Х-образный алюминиевый, площадь обогрева 20 м2.

Отзывы о товаре Конвектор Starwind SHV5215 белый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
нет
Комплектация
конвектор, ножки с колесами, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип установки
напольный
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Starwind SHV5215 максимальная мощность 1500 Вт, 2 режима мощности 750/1500 Вт, механическое управление, регулируемый термостат, нагревательный элемент Х-образный алюминиевый, площадь обогрева 20 м2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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