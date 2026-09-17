Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-2000, серия 2 кВт
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб.
В наличии
Код товара: 741672
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Загружаем...
5 960 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
2000
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
25 кв.м
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х45х13
Вес, кг.
5.15
Описание товара Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-2000, серия 2 кВт
Конвектор ЗУБР весом 4,25 кг легко перемещается благодаря удобным колесам — вы сможете установить его в любой комнате именно там, где сейчас нужен комфорт. Гибкий монтаж на полу или на стене — вы сами выбираете, что подходит вашему пространству. Электронный термостат и удобная регулировка температуры обеспечивают точное поддержание нужного микроклимата, а наличие таймера позволяет заранее настроить работу прибора. Влагозащита открывает больше сценариев для установки, пульт управления добавляет комфорта и мобильности в повседневное использование. Надёжность, удобство и умная функциональность для вашего дома.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
2000
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
25 кв.м
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Конвектор ЗУБР весом 4,25 кг легко перемещается благодаря удобным колесам — вы сможете установить его в любой комнате именно там, где сейчас нужен комфорт. Гибкий монтаж на полу или на стене — вы сами выбираете, что подходит вашему пространству. Электронный термостат и удобная регулировка температуры обеспечивают точное поддержание нужного микроклимата, а наличие таймера позволяет заранее настроить работу прибора. Влагозащита открывает больше сценариев для установки, пульт управления добавляет комфорта и мобильности в повседневное использование. Надёжность, удобство и умная функциональность для вашего дома.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-2000, серия 2 кВт - купить по цене 5960 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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