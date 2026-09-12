Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-2000.1, 2000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-2000.1, 2000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан
Стильный и эргономичный обогреватель-конвектор SONNEN ONYX-2000.1 незаменим для создания комфортной температуры дома и в офисе. Обогреватель-конвектор SONNEN ONYX-2000.1 — это стильное и надежное решение для быстрого обогрева помещений площадью до 25 м2. С мощностью 2000 Вт и монолитным Х-образным нагревательным элементом он эффективно распределяет тепло, создавая комфортную атмосферу в доме или офисе. Два режима работы (1 кВт и 2 кВт) и механический термостат позволяют легко настроить оптимальную температуру, экономя электроэнергию. Устройство оснащено защитой от перегрева, что делает его использование безопасным, а в комплекте идут ножки для удобной напольной установки. Корпус из прочного металла и лаконичный белый дизайн делают конвектор гармоничным дополнением любого интерьера. Компактные размеры (385х825х150 мм) и удобная конструкция позволяют легко разместить обогреватель в нужном месте. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: напольные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 570 руб. 6 290 руб.1143 руб. в СплитКонвектор Ballu BEC/EZMR-1500
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитЭлектрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-1000, серия 1 кВт
-
В наличииЦена 4 650 руб. 6 420 руб.1163 руб. в СплитКонвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1500
-
В наличииЦена 4 880 руб. 6 770 руб.1220 руб. в СплитКонвектор BALLU BEC/EZER-1000
-
В наличииЦена 4 900 руб.1225 руб. в СплитКонвектор электрический Engy EN-1500 Neo
-
В наличииЦена 4 931 руб. 6 180 руб.1233 руб. в СплитМодуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии R...
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1500
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1502
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502
-
В наличииЦена 5 000 руб. 9 270 руб.1250 руб. в СплитКонвектор BALLU Red Evolution BIHP/R-1000
-
В наличииЦена 5 030 руб. 7 940 руб.1258 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-3M (...
-
В наличииЦена 5 120 руб. 7 130 руб.1280 руб. в СплитКонвектор электрический Electrolux ECH/A2-2000 M
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: напольные
Отзывы о товаре Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-2000.1, 2000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан