Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-2500 M
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Характеристики
Описание товара Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-2500 M
Запатентованная воздуховыпускная решетка обеспечивает максимально эффективное распределение теплового потока. Данная конструкция не препятствует прохождению прогретого воздуха, что может вызвать перегрев лицевой панели и снижение эффективности работы прибора. Инновационный нагревательный элемент «Hedgehog» позволяет добиться максимально быстрого и бесшумного обогрева. Нагревательный элемент «Hedgehog» выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счёт увеличенной площади теплопередачи. Мягкое, комфортное тепло достигается за счёт пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса. Срок службы нагревательного элемента «Hedgehog» — 25 лет.3D распределение тепла. Нагретый воздух благодаря специально разработанной конструкции конвектора, на выходе из прибора распределяется не только по вертикали, но и в горизонтальном направлении. Данная технология делает работу прибора еще более эффективной. Надежный механический термостат. Эргономичная ручка выполнена из тактильно приятного пластика.Запатентованная воздуховыпускная решетка обеспечивает максимально эффективное распределение теплового потока. Данная конструкция не препятствует прохождению прогретого воздуха, что может вызвать перегрев лицевой панели и снижение эффективности работы прибора.Инновационный нагревательный элемент «Hedgehog» позволяет добиться максимально быстрого и бесшумного обогрева. Нагревательный элемент «Hedgehog» выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счёт увеличенной площади теплопередачи. Мягкое, комфортное тепло достигается за счёт пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса.Срок службы нагревательного элемента «Hedgehog» — 25 лет.Надежный механический термостатЭргономичная ручка выполнена из тактильно приятного пластика.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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