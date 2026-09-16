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Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-2500 M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-2500 M

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Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-2500 M - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-2500 M - фото 1
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-2500 M - фото 2
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-2500 M - фото 3
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-2500 M - фото 4
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-2500 M - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
5 670 руб.  8 320 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714358
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-2500 M
5 670 руб. -32%
8 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Комплектация
прибор, набор для настенной установки, документация, упаковка
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220 В
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
30 м2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х46х16
Вес, кг.
6.2

Описание товара Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-2500 M

Запатентованная воздуховыпускная решетка обеспечивает максимально эффективное распределение теплового потока. Данная конструкция не препятствует прохождению прогретого воздуха, что может вызвать перегрев лицевой панели и снижение эффективности работы прибора. Инновационный нагревательный элемент «Hedgehog» позволяет добиться максимально быстрого и бесшумного обогрева. Нагревательный элемент «Hedgehog» выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счёт увеличенной площади теплопередачи. Мягкое, комфортное тепло достигается за счёт пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса. Срок службы нагревательного элемента «Hedgehog» — 25 лет.3D распределение тепла. Нагретый воздух благодаря специально разработанной конструкции конвектора, на выходе из прибора распределяется не только по вертикали, но и в горизонтальном направлении. Данная технология делает работу прибора еще более эффективной. Надежный механический термостат. Эргономичная ручка выполнена из тактильно приятного пластика.Запатентованная воздуховыпускная решетка обеспечивает максимально эффективное распределение теплового потока. Данная конструкция не препятствует прохождению прогретого воздуха, что может вызвать перегрев лицевой панели и снижение эффективности работы прибора.Инновационный нагревательный элемент «Hedgehog» позволяет добиться максимально быстрого и бесшумного обогрева. Нагревательный элемент «Hedgehog» выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счёт увеличенной площади теплопередачи. Мягкое, комфортное тепло достигается за счёт пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса.Срок службы нагревательного элемента «Hedgehog» — 25 лет.Надежный механический термостатЭргономичная ручка выполнена из тактильно приятного пластика.

Отзывы о товаре Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-2500 M




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Комплектация
прибор, набор для настенной установки, документация, упаковка
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220 В
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
30 м2
Страна производитель
Китай
Описание
Запатентованная воздуховыпускная решетка обеспечивает максимально эффективное распределение теплового потока. Данная конструкция не препятствует прохождению прогретого воздуха, что может вызвать перегрев лицевой панели и снижение эффективности работы прибора. Инновационный нагревательный элемент «Hedgehog» позволяет добиться максимально быстрого и бесшумного обогрева. Нагревательный элемент «Hedgehog» выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счёт увеличенной площади теплопередачи. Мягкое, комфортное тепло достигается за счёт пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса. Срок службы нагревательного элемента «Hedgehog» — 25 лет.3D распределение тепла. Нагретый воздух благодаря специально разработанной конструкции конвектора, на выходе из прибора распределяется не только по вертикали, но и в горизонтальном направлении. Данная технология делает работу прибора еще более эффективной. Надежный механический термостат. Эргономичная ручка выполнена из тактильно приятного пластика.Запатентованная воздуховыпускная решетка обеспечивает максимально эффективное распределение теплового потока. Данная конструкция не препятствует прохождению прогретого воздуха, что может вызвать перегрев лицевой панели и снижение эффективности работы прибора.Инновационный нагревательный элемент «Hedgehog» позволяет добиться максимально быстрого и бесшумного обогрева. Нагревательный элемент «Hedgehog» выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счёт увеличенной площади теплопередачи. Мягкое, комфортное тепло достигается за счёт пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса.Срок службы нагревательного элемента «Hedgehog» — 25 лет.Надежный механический термостатЭргономичная ручка выполнена из тактильно приятного пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-2500 M - этот товар вы можете купить по цене 5670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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