Конвектор электрический DENZEL 98121, OptiPrime-1000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1000 Вт
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Характеристики
Описание товара Конвектор электрический DENZEL 98121, OptiPrime-1000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1000 Вт
Электрический конвектор Denzel OptiPrime-1000 98121 максимальной мощностью 1000 Вт, с тачскрином, цифровым термостатом и функцией подключения к Wi-Fi, рассчитан на обогрев квартиры, дачи, загородного дома, офиса, а также пригодится в производственных, бытовых и общественных помещениях. Рекомендуемая площадь обогрева — 15 кв.м. Две мощности обогрева 500 и 1000 Вт позволяют поддерживать температуру в отапливаемой комнате и полностью прогревать холодные помещения.,Устройство оснащено Х-образным нагревательным элементом — самым долговечным среди аналогов, обеспечивающим максимально равномерный прогрев помещения. Конвектор не сушит воздух, не сжигает пыль и исключает появление неприятного запаха.
Преимущества
- Подключение к Wi-Fi и системе «Умный дом» — установите приложение Smart Life на смартфон и с максимальным комфортом адаптируйте работу конвектора под свои потребности (приложение доступно в AppStore и Google Play).
- Сенсорная панель управления — тачскрин позволяет легким нажатием менять режимы работы, а цифровой LED-дисплей отображает всю необходимую информацию.
- Пульт ДУ в комплекте — для управления устройством не придется постоянно подходить к нему.
- Цифровой термостат — устройство плавно регулирует температуру, поддерживая заданные параметры.
- Работа по расписанию — программируемый недельный таймер позволяет выставить день и время, когда конвектор должен включиться или выключиться.
- Защита от детей — управляющие кнопки можно заблокировать, и маленькие домочадцы не смогут изменить заданные взрослым пользователем настройки.
- Безопасная эксплуатация — конвектор автоматически выключается при риске перегрева и в случае опрокидывания.
- Премиальный дизайн — лицевая сенсорная панель из закаленного стекла прослужит долгие годы и впишется в любой интерьер — от классического до ультрасовременного.
- Возможность использования в ванных комнатах — нагревательный элемент надежно защищен от попадания в
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Электрический конвектор Denzel OptiPrime-1000 98121 максимальной мощностью 1000 Вт, с тачскрином, цифровым термостатом и функцией подключения к Wi-Fi, рассчитан на обогрев квартиры, дачи, загородного дома, офиса, а также пригодится в производственных, бытовых и общественных помещениях. Рекомендуемая площадь обогрева — 15 кв.м. Две мощности обогрева 500 и 1000 Вт позволяют поддерживать температуру в отапливаемой комнате и полностью прогревать холодные помещения.,Устройство оснащено Х-образным нагревательным элементом — самым долговечным среди аналогов, обеспечивающим максимально равномерный прогрев помещения. Конвектор не сушит воздух, не сжигает пыль и исключает появление неприятного запаха.
Преимущества
- Подключение к Wi-Fi и системе «Умный дом» — установите приложение Smart Life на смартфон и с максимальным комфортом адаптируйте работу конвектора под свои потребности (приложение доступно в AppStore и Google Play).
- Сенсорная панель управления — тачскрин позволяет легким нажатием менять режимы работы, а цифровой LED-дисплей отображает всю необходимую информацию.
- Пульт ДУ в комплекте — для управления устройством не придется постоянно подходить к нему.
- Цифровой термостат — устройство плавно регулирует температуру, поддерживая заданные параметры.
- Работа по расписанию — программируемый недельный таймер позволяет выставить день и время, когда конвектор должен включиться или выключиться.
- Защита от детей — управляющие кнопки можно заблокировать, и маленькие домочадцы не смогут изменить заданные взрослым пользователем настройки.
- Безопасная эксплуатация — конвектор автоматически выключается при риске перегрева и в случае опрокидывания.
- Премиальный дизайн — лицевая сенсорная панель из закаленного стекла прослужит долгие годы и впишется в любой интерьер — от классического до ультрасовременного.
- Возможность использования в ванных комнатах — нагревательный элемент надежно защищен от попадания в
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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