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Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000

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Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 1
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 2
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 3
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 4
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 5
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 6
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 7
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 8
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 9
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 10
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 11
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 12
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 13
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 14
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 15
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 16
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 17
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 18
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 1
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 2
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 3
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 4
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 5
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 6
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 7
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 8
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 9
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 10
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 11
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 12
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 13
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 14
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 15
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 16
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 17
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 18
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
5 540 руб.  8 900 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696594
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
5 540 руб. -38%
8 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Размеры в упаковке, см
67х45х13
Вес, кг.
5.1

Описание товара Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000

Конвектор Apollo Transformer System — новый лидер категории: в нем продумано все до мельчайших деталей. Приборы серии Apollo оснащены современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее, имеет сверхкомпактные размеры и увеличенную площадь теплоотдачи. Для конвекторов нового поколения 3.0 Ballu предлагает 3 вида блоков управления на выбор: классический механический, электронный и энергосберегающий digital INVERTER. При использовании инверторного блока, оснащенного полноразмерным цветным дисплеем, емкостными сенсорными кнопками и датчиком открытого окна, достигается экономия электроэнергии до 70%. Блок управления и комплект напольной установки приобретаются отдельно.

Отзывы о товаре Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Описание
Конвектор Apollo Transformer System — новый лидер категории: в нем продумано все до мельчайших деталей. Приборы серии Apollo оснащены современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее, имеет сверхкомпактные размеры и увеличенную площадь теплоотдачи. Для конвекторов нового поколения 3.0 Ballu предлагает 3 вида блоков управления на выбор: классический механический, электронный и энергосберегающий digital INVERTER. При использовании инверторного блока, оснащенного полноразмерным цветным дисплеем, емкостными сенсорными кнопками и датчиком открытого окна, достигается экономия электроэнергии до 70%. Блок управления и комплект напольной установки приобретаются отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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