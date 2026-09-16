Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%5 540 руб. 8 900 руб.
В наличии
Код товара: 696594
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 540 руб. -38%
8 900 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
67х45х13
Вес, кг.
5.1
Описание товара Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
Конвектор Apollo Transformer System — новый лидер категории: в нем продумано все до мельчайших деталей. Приборы серии Apollo оснащены современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее, имеет сверхкомпактные размеры и увеличенную площадь теплоотдачи. Для конвекторов нового поколения 3.0 Ballu предлагает 3 вида блоков управления на выбор: классический механический, электронный и энергосберегающий digital INVERTER. При использовании инверторного блока, оснащенного полноразмерным цветным дисплеем, емкостными сенсорными кнопками и датчиком открытого окна, достигается экономия электроэнергии до 70%. Блок управления и комплект напольной установки приобретаются отдельно.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Конвектор Apollo Transformer System — новый лидер категории: в нем продумано все до мельчайших деталей. Приборы серии Apollo оснащены современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее, имеет сверхкомпактные размеры и увеличенную площадь теплоотдачи. Для конвекторов нового поколения 3.0 Ballu предлагает 3 вида блоков управления на выбор: классический механический, электронный и энергосберегающий digital INVERTER. При использовании инверторного блока, оснащенного полноразмерным цветным дисплеем, емкостными сенсорными кнопками и датчиком открытого окна, достигается экономия электроэнергии до 70%. Блок управления и комплект напольной установки приобретаются отдельно.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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