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Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER

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Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 1
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 2
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 3
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 4
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 5
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 6
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 7
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 8
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 9
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 10
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 11
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 12
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 1
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 2
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 3
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 4
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 5
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 6
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 7
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 8
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 9
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 10
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 11
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 12
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
5 670 руб.  8 320 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 679375
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER
5 670 руб. -32%
8 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, шасси, документация, упаковка
Мощность обогрева
1 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
15 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х45х15
Вес, кг.
4.07

Описание товара Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER

Конвектор Electrolux ECH/AS2-1000 ER – это высококачественное устройство для обогрева помещений. Устройство оснащено монолитным нагревательным элементом X-DUOS, который обеспечивает равномерное и быстрое распределение тепла по всему помещению. Конвектор может быть установлен как на полу, так и на стене, благодаря специальным кронштейнам, входящим в комплект. Горизонтальная установка позволяет максимально эффективно использовать тепло, распределяя его по всему помещению.

Отзывы о товаре Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, шасси, документация, упаковка
Мощность обогрева
1 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
15 кв. м
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Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Electrolux ECH/AS2-1000 ER – это высококачественное устройство для обогрева помещений. Устройство оснащено монолитным нагревательным элементом X-DUOS, который обеспечивает равномерное и быстрое распределение тепла по всему помещению. Конвектор может быть установлен как на полу, так и на стене, благодаря специальным кронштейнам, входящим в комплект. Горизонтальная установка позволяет максимально эффективно использовать тепло, распределяя его по всему помещению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER - данный товар вы можете купить по цене 5670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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