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Конвектор BALLU Red Evolution BIHP/R-1500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор BALLU Red Evolution BIHP/R-1500

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Конвектор BALLU Red Evolution BIHP/R-1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
5 950 руб.  10 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 105803
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х46х14
Вес, кг.
5.7

Описание товара Конвектор BALLU Red Evolution BIHP/R-1500

Конвектор настенно-напольный, регулировка температуры, отключение при перегреве, Auto Restart, площадь обогрева: 20 м2. Габариты: 64х41,3х11,1 см

Отзывы о товаре Конвектор BALLU Red Evolution BIHP/R-1500




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор настенно-напольный, регулировка температуры, отключение при перегреве, Auto Restart, площадь обогрева: 20 м2. Габариты: 64х41,3х11,1 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор BALLU Red Evolution BIHP/R-1500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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