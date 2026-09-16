Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1500
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Характеристики
Описание товара Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1500
Конвектор Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1500 с мощностью 1500 Вт предназначен для обогрева площади до 20 м?. Нагревательный элемент Hedgehog с монолитной конструкцией обеспечивает равномерное распределение тепла и бесшумную работу. Благодаря инверторной технологии прибор отличается экономичным расходом энергии и стабильным функционированием без перепадов температуры. Блок управления с сенсорными кнопками и цифровым дисплеем гарантирует интуитивное управление температурными показателями. Встроенный электронный термостат точно поддерживает заданный режим. Для удаленного контроля через приложение на мобильном устройстве в конвекторе реализован модуль Wi-Fi. Обогреватель оснащен ножками с колесиками и креплением на задней стороне для настенного монтажа. Технология защиты с отключением при перегреве повышает безопасность в использовании Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1500.
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Теги товара: 1500 вт, с электронным термостатом
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности
Теги товара: 1500 вт, с электронным термостатом
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