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Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2000-4E (электронный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2000-4E (электронный)

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Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 1
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 2
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 3
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 1
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 2
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 3
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
9 470 руб.  15 050 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678906
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2000-4E (электронный)
9 470 руб. -37%
15 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
прибор, блок управления, шасси, документация, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
25 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х45х13
Вес, кг.
5.71

Описание товара Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2000-4E (электронный)

Отопительные модули EVOLUTION TRANSFORMER SYSTEM оснащены уникальным, запатентованным нагревательным элементом нового поколения, изготовленным по технологии HEDGEHOG. Благодаря специально разработанной ребристой поверхности нагревательного элемента, площадь теплоотдачи увеличена на 20%, что дает более высокую производительность и более быстрый обогрев, по сравнению с типовыми нагревательными элементами аналогичной мощности. Трапециевидная форма корпуса и выносная конструкция крепления блоков управления, позволяет равномерно распределять нагретый воздух внутри конвекционной камеры, прогревая помещение на 30% быстрее. Специальная аэродинамическая форма жалюзи разработана с учетом физики конвективных процессов и увеличивает скорость конвективного потока, снижая температуру нагрева внешнего корпуса отопительного модуля.

Отзывы о товаре Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2000-4E (электронный)




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
прибор, блок управления, шасси, документация, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
25 кв. м
Страна производитель
Китай
Описание
Отопительные модули EVOLUTION TRANSFORMER SYSTEM оснащены уникальным, запатентованным нагревательным элементом нового поколения, изготовленным по технологии HEDGEHOG. Благодаря специально разработанной ребристой поверхности нагревательного элемента, площадь теплоотдачи увеличена на 20%, что дает более высокую производительность и более быстрый обогрев, по сравнению с типовыми нагревательными элементами аналогичной мощности. Трапециевидная форма корпуса и выносная конструкция крепления блоков управления, позволяет равномерно распределять нагретый воздух внутри конвекционной камеры, прогревая помещение на 30% быстрее. Специальная аэродинамическая форма жалюзи разработана с учетом физики конвективных процессов и увеличивает скорость конвективного потока, снижая температуру нагрева внешнего корпуса отопительного модуля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2000-4E (электронный) - стоимость товара 9470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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