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Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное)

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Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 1
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 2
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 3
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 4
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 5
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 6
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 7
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 8
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 9
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 10
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 1
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 2
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 3
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 4
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 5
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 6
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 7
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 8
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 9
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 10
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
9 260 руб.  14 830 руб. 
Начислим 149 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678903
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное)
9 260 руб. -38%
14 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, настенное крепление, документация, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
25 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х45х15
Вес, кг.
5.49

Описание товара Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное)

Отопительный модуль мощностью 2000 Вт. Все модули оснащены современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG. Запатентованная технология HEDGEHOG – это монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстро и эффективно обогревать помещение. Уникальный и эргономичный дизайн. Новый конвектор от Ballu удостоен престижной международной награды в области дизайна A' Design Award – 2020-2021; Блок управления 4-го поколения Transformer Electronic. Кронштейны для настенного крепления.

Отзывы о товаре Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, настенное крепление, документация, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
25 кв. м
Страна производитель
Китай
Описание
Отопительный модуль мощностью 2000 Вт. Все модули оснащены современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG. Запатентованная технология HEDGEHOG – это монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстро и эффективно обогревать помещение. Уникальный и эргономичный дизайн. Новый конвектор от Ballu удостоен престижной международной награды в области дизайна A' Design Award – 2020-2021; Блок управления 4-го поколения Transformer Electronic. Кронштейны для настенного крепления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-4E (электронное) - данный товар вы можете купить по цене 9260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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