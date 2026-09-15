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Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1500-3M (механический) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1500-3M (механический)

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Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1500-3M (механический) - фото 1
Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1500-3M (механический) - фото 2
Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1500-3M (механический) - фото 3
Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1500-3M (механический) - фото 4
Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1500-3M (механический) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1500-3M (механический) - фото 1
  • Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1500-3M (механический) - фото 2
  • Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1500-3M (механический) - фото 3
  • Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1500-3M (механический) - фото 4
  • Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1500-3M (механический) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
6 560 руб.  10 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678895
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, механический термостат, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
1.5 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
20 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х13
Вес, кг.
4.85

Описание товара Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1500-3M (механический)

Конвектор Apollo Transformer System — новый лидер категории: в нем продумано все до мельчайших деталей. Приборы серии Apollo оснащены современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее, имеет сверхкомпактные размеры и увеличенную площадь теплоотдачи. Для конвекторов нового поколения 3.0 Ballu предлагает 3 вида блоков управления на выбор: классический механический, электронный и энергосберегающий digital INVERTER. При использовании инверторного блока, оснащенного полноразмерным цветным дисплеем, емкостными сенсорными кнопками и датчиком открытого окна, достигается экономия электроэнергии до 70%.



Теги товара: 1500 вт

Отзывы о товаре Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1500-3M (механический)




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, механический термостат, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
1.5 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
20 кв. м
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Apollo Transformer System — новый лидер категории: в нем продумано все до мельчайших деталей. Приборы серии Apollo оснащены современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее, имеет сверхкомпактные размеры и увеличенную площадь теплоотдачи. Для конвекторов нового поколения 3.0 Ballu предлагает 3 вида блоков управления на выбор: классический механический, электронный и энергосберегающий digital INVERTER. При использовании инверторного блока, оснащенного полноразмерным цветным дисплеем, емкостными сенсорными кнопками и датчиком открытого окна, достигается экономия электроэнергии до 70%.


Теги товара: 1500 вт
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