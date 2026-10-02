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Конвектор BALLU BEC/EZER-1500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор BALLU BEC/EZER-1500

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Конвектор BALLU BEC/EZER-1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
5 830 руб.  7 950 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 105801
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор BALLU BEC/EZER-1500
5 830 руб. -27%
7 950 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х45х13
Вес, кг.
4.8

Описание товара Конвектор BALLU BEC/EZER-1500

Конвектор настенно-напольный, регулировка температуры, отключение при перегреве, при опрокидывании, Auto Restart, блокировка кнопок, площадь обогрева: 20 м2. Габариты: 59,5х40х10 см

Отзывы о товаре Конвектор BALLU BEC/EZER-1500




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор настенно-напольный, регулировка температуры, отключение при перегреве, при опрокидывании, Auto Restart, блокировка кнопок, площадь обогрева: 20 м2. Габариты: 59,5х40х10 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор BALLU BEC/EZER-1500 - стоимость товара 5830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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