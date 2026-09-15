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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-3M (механический) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-3M (механический)

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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-3M (механический) - фото 1
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-3M (механический) - фото 2
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-3M (механический) - фото 3
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-3M (механический) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-3M (механический) - фото 1
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-3M (механический) - фото 2
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-3M (механический) - фото 3
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-3M (механический) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
5 030 руб.  7 940 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678886
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-3M (механический)
5 030 руб. -37%
7 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, механический термостат, документация, упаковка
Мощность обогрева
1 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
15 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х45х13
Вес, кг.
3.89

Описание товара Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-3M (механический)

Электрический конвектор Ballu (Баллу) BEC/EVU-1000-3M с блоком управления отличается лаконичным дизайном, оснащен механическим регулятором температуры, имеет два режима мощности и функцию защиты от перегрева. Оснащен механическим термостатом и предлагает два режима нагрева, что позволяет эффективно обогревать пространства площадью до 15 квадратных метров.

Отзывы о товаре Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-3M (механический)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, механический термостат, документация, упаковка
Мощность обогрева
1 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
15 кв. м
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический конвектор Ballu (Баллу) BEC/EVU-1000-3M с блоком управления отличается лаконичным дизайном, оснащен механическим регулятором температуры, имеет два режима мощности и функцию защиты от перегрева. Оснащен механическим термостатом и предлагает два режима нагрева, что позволяет эффективно обогревать пространства площадью до 15 квадратных метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-3M (механический) - стоимость товара 5030 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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