Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 MR
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 MR
Конвектор Electrolux ECH/AS2-1500 MR является высококачественным, надежным и эффективным устройством от известного производителя бытовой техники. Это устройство обеспечивает быстрый и равномерный обогрев помещения площадью до 20 м?, создавая комфортные условия для проживания и работы. Устройство оборудовано монолитным нагревательным элементом X-DUOS, который обеспечивает быстрый нагрев и длительное сохранение тепла. Конвектор можно установить горизонтально на стене или полу, благодаря наличию крепежа в комплекте. Вес устройства составляет всего 4.16 кг, что делает его легким и удобным для переноса и установки.
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Теги товара: 1500 вт
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
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