Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500
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Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%4 720 руб. 6 290 руб.
В наличии
Код товара: 66620
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 720 руб. -25%
6 290 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
Конвектор, ножки
Мощность обогрева
1.5 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип термостата
электронный
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х47х13
Вес, кг.
4.6
Описание товара Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500
Максимальная мощность обогрева - 1.5 кВт. Площадь обогрева 20 кв. м
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт
Теги товара: 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Бренд
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
Конвектор, ножки
Мощность обогрева
1.5 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип термостата
электронный
Управление
электронное
Развернуть
Страна производитель
Китай
Максимальная мощность обогрева - 1.5 кВт. Площадь обогрева 20 кв. м
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт
Теги товара: 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт
Теги товара: 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Достоинства:
Комментарий:
Хороший обогреватель . Стоит в кабинете рабочем - вагончик 10кв. В зиму обогревает за час на максимуме . Греет хорошо ) По температуре на улице 10 градусов - прогревает за 15-20 минут ) Мотает конечно тоже)) но зато тепло
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в исправном состоянии, всё целое, всё согласно комплектации.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, доволен как работает, брал 2, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Нет сигнала подключения э/сети
Достоинства:
Комментарий:
Годный конвектор за свои деньги. Греет быстро, удобная регулировка. Был бы индикатор, чтобы понимать, включен конвектор или нет, было бы супер!
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, качественный, в работе показал себя хорошо. Довольны. Привезли очень быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Уже не первый товар этой фирмы - удачный дизайн, качественное исполнение, долговечность.
Достоинства:
Комментарий:
греет маленькую комнатку на 12 кв хорошо, замечаний нет. Но по поводу экономии, по сравнению с масленной батареей я не увидел.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее впечатление покупали на подарок в предбаник 15 кв метров
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный немного повозился с колесиками оказывается их нужно вставлять с силой .Включил работает бесшумно минуты 2 был запах потом исчез.Покупали для дачи на мансарду20 кв.м думаю все будет хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Греет, все хорошо, впечатления положительные!
Достоинства:
Комментарий:
попробовал в работе. купил то что надо было.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательно обогревает. Жаль работает не долго. Это уже второй обогреватель.... Первый проработал 2 сезона
Достоинства:
Комментарий:
отлично. заказали прямо на дачу. очень нас выручил.
Достоинства:
Комментарий:
Работает у многие знакомые используют данный обогреватель.
Достоинства:
Комментарий:
Достойный конвектор ! Греет хорошо !
Достоинства:
Комментарий:
Вмятина на фасаде, упакован был плохо, выпал из коробки в пункте выдачи, до пола не долетел, успели поймать. На функциях не отразилось, греет хорошо. Менять не стал, нужен был срочно, для себя. Отсутствие индикатора включения - это просто треш... Особого запаха не заметил, всё стандартно.
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз этой фирмы. Пока все работают. Первые куплены в 2019 году в магазине.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо,работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Конвектор хороший, быстро греет проверяла 3 д, работает на ура спасибо
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро. товар соответствует описанию.
Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500 - купить по цене 4720 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500
Достоинства:
Комментарий:
Хороший обогреватель . Стоит в кабинете рабочем - вагончик 10кв. В зиму обогревает за час на максимуме . Греет хорошо ) По температуре на улице 10 градусов - прогревает за 15-20 минут ) Мотает конечно тоже)) но зато тепло
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в исправном состоянии, всё целое, всё согласно комплектации.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, доволен как работает, брал 2, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Нет сигнала подключения э/сети
Достоинства:
Комментарий:
Годный конвектор за свои деньги. Греет быстро, удобная регулировка. Был бы индикатор, чтобы понимать, включен конвектор или нет, было бы супер!
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, качественный, в работе показал себя хорошо. Довольны. Привезли очень быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Уже не первый товар этой фирмы - удачный дизайн, качественное исполнение, долговечность.
Достоинства:
Комментарий:
греет маленькую комнатку на 12 кв хорошо, замечаний нет. Но по поводу экономии, по сравнению с масленной батареей я не увидел.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее впечатление покупали на подарок в предбаник 15 кв метров
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный немного повозился с колесиками оказывается их нужно вставлять с силой .Включил работает бесшумно минуты 2 был запах потом исчез.Покупали для дачи на мансарду20 кв.м думаю все будет хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Греет, все хорошо, впечатления положительные!
Достоинства:
Комментарий:
попробовал в работе. купил то что надо было.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательно обогревает. Жаль работает не долго. Это уже второй обогреватель.... Первый проработал 2 сезона
Достоинства:
Комментарий:
отлично. заказали прямо на дачу. очень нас выручил.
Достоинства:
Комментарий:
Работает у многие знакомые используют данный обогреватель.
Достоинства:
Комментарий:
Достойный конвектор ! Греет хорошо !
Достоинства:
Комментарий:
Вмятина на фасаде, упакован был плохо, выпал из коробки в пункте выдачи, до пола не долетел, успели поймать. На функциях не отразилось, греет хорошо. Менять не стал, нужен был срочно, для себя. Отсутствие индикатора включения - это просто треш... Особого запаха не заметил, всё стандартно.
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз этой фирмы. Пока все работают. Первые куплены в 2019 году в магазине.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо,работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Конвектор хороший, быстро греет проверяла 3 д, работает на ура спасибо
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро. товар соответствует описанию.