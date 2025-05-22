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Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500

21 Отзывы
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Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500 - фото 1
Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500 - фото 2
Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500 - фото 3
Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500 - фото 4
Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500 - фото 5
Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500 - фото 1
  • Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500 - фото 2
  • Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500 - фото 3
  • Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500 - фото 4
  • Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500 - фото 5
  • Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
4 720 руб.  6 290 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 66620
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500
4 720 руб. -25%
6 290 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
Конвектор, ножки
Мощность обогрева
1.5 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип термостата
электронный
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х47х13
Вес, кг.
4.6

Описание товара Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500

Максимальная мощность обогрева - 1.5 кВт. Площадь обогрева 20 кв. м

Отзывы о товаре Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500

Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александра В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший обогреватель . Стоит в кабинете рабочем - вагончик 10кв. В зиму обогревает за час на максимуме . Греет хорошо ) По температуре на улице 10 градусов - прогревает за 15-20 минут ) Мотает конечно тоже)) но зато тепло
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Юлия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл в исправном состоянии, всё целое, всё согласно комплектации.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, доволен как работает, брал 2, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
виктор и.

Достоинства:


Комментарий:
Нет сигнала подключения э/сети
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Годный конвектор за свои деньги. Греет быстро, удобная регулировка. Был бы индикатор, чтобы понимать, включен конвектор или нет, было бы супер!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился, качественный, в работе показал себя хорошо. Довольны. Привезли очень быстро.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Максим З.

Достоинства:


Комментарий:
Уже не первый товар этой фирмы - удачный дизайн, качественное исполнение, долговечность.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
греет маленькую комнатку на 12 кв хорошо, замечаний нет. Но по поводу экономии, по сравнению с масленной батареей я не увидел.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее впечатление покупали на подарок в предбаник 15 кв метров
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный немного повозился с колесиками оказывается их нужно вставлять с силой .Включил работает бесшумно минуты 2 был запах потом исчез.Покупали для дачи на мансарду20 кв.м думаю все будет хорошо
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Греет, все хорошо, впечатления положительные!
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
попробовал в работе. купил то что надо было.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательно обогревает. Жаль работает не долго. Это уже второй обогреватель.... Первый проработал 2 сезона
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Анна Д.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. заказали прямо на дачу. очень нас выручил.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Гульназ Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает у многие знакомые используют данный обогреватель.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Достойный конвектор ! Греет хорошо !
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Вмятина на фасаде, упакован был плохо, выпал из коробки в пункте выдачи, до пола не долетел, успели поймать. На функциях не отразилось, греет хорошо. Менять не стал, нужен был срочно, для себя. Отсутствие индикатора включения - это просто треш... Особого запаха не заметил, всё стандартно.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Виталий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз этой фирмы. Пока все работают. Первые куплены в 2019 году в магазине.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Павел Ч.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо,работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Конвектор хороший, быстро греет проверяла 3 д, работает на ура спасибо
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро. товар соответствует описанию.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
Конвектор, ножки
Мощность обогрева
1.5 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип термостата
электронный
Управление
электронное
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Максимальная мощность обогрева - 1.5 кВт. Площадь обогрева 20 кв. м
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александра В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший обогреватель . Стоит в кабинете рабочем - вагончик 10кв. В зиму обогревает за час на максимуме . Греет хорошо ) По температуре на улице 10 градусов - прогревает за 15-20 минут ) Мотает конечно тоже)) но зато тепло
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Юлия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл в исправном состоянии, всё целое, всё согласно комплектации.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, доволен как работает, брал 2, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
виктор и.

Достоинства:


Комментарий:
Нет сигнала подключения э/сети
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Годный конвектор за свои деньги. Греет быстро, удобная регулировка. Был бы индикатор, чтобы понимать, включен конвектор или нет, было бы супер!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился, качественный, в работе показал себя хорошо. Довольны. Привезли очень быстро.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Максим З.

Достоинства:


Комментарий:
Уже не первый товар этой фирмы - удачный дизайн, качественное исполнение, долговечность.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
греет маленькую комнатку на 12 кв хорошо, замечаний нет. Но по поводу экономии, по сравнению с масленной батареей я не увидел.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее впечатление покупали на подарок в предбаник 15 кв метров
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный немного повозился с колесиками оказывается их нужно вставлять с силой .Включил работает бесшумно минуты 2 был запах потом исчез.Покупали для дачи на мансарду20 кв.м думаю все будет хорошо
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Греет, все хорошо, впечатления положительные!
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
попробовал в работе. купил то что надо было.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательно обогревает. Жаль работает не долго. Это уже второй обогреватель.... Первый проработал 2 сезона
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Анна Д.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. заказали прямо на дачу. очень нас выручил.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Гульназ Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает у многие знакомые используют данный обогреватель.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Достойный конвектор ! Греет хорошо !
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Вмятина на фасаде, упакован был плохо, выпал из коробки в пункте выдачи, до пола не долетел, успели поймать. На функциях не отразилось, греет хорошо. Менять не стал, нужен был срочно, для себя. Отсутствие индикатора включения - это просто треш... Особого запаха не заметил, всё стандартно.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Виталий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз этой фирмы. Пока все работают. Первые куплены в 2019 году в магазине.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Павел Ч.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо,работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Конвектор хороший, быстро греет проверяла 3 д, работает на ура спасибо
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро. товар соответствует описанию.


Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500 - купить по цене 4720 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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