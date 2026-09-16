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Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000

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Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - фото 1
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - фото 2
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - фото 3
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - фото 4
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - фото 5
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - фото 6
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - фото 7
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - фото 8
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - фото 9
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - фото 1
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - фото 2
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - фото 3
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - фото 4
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - фото 5
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - фото 6
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - фото 7
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - фото 8
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - фото 9
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%
2 840 руб.  7 600 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696713
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000
2 840 руб. -63%
7 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Конвекторы
Размеры в упаковке, см
85х45х14
Вес, кг.
6.42

Описание товара Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000

Электрический конвектор NERO Mechanic — это простое и надежное решение для эффективного обогрева помещений. С механическим управлением, этот конвектор обеспечивает равномерное распределение тепла, не пересушивая воздух и поддерживая комфортную атмосферу. Компактный и стильный дизайн устройства позволяет ему легко вписаться в любой интерьер, а также удобно перемещаться по комнате. Благодаря продуманной конструкции и качественным материалам, NERO Mechanic отлично подходит для квартир, офисов и загородных домов.

Отзывы о товаре Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Конвекторы
Описание
Электрический конвектор NERO Mechanic — это простое и надежное решение для эффективного обогрева помещений. С механическим управлением, этот конвектор обеспечивает равномерное распределение тепла, не пересушивая воздух и поддерживая комфортную атмосферу. Компактный и стильный дизайн устройства позволяет ему легко вписаться в любой интерьер, а также удобно перемещаться по комнате. Благодаря продуманной конструкции и качественным материалам, NERO Mechanic отлично подходит для квартир, офисов и загородных домов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2840 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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