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Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-2000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-2000

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Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-2000 - фото 1
Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-2000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-2000 - фото 1
  • Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-2000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
5 510 руб.  7 600 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 151767
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-2000
5 510 руб. -28%
7 600 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвктор, упаковка, комплект ножек, настенный монтажный кронштейн, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х45х13
Вес, кг.
6.2

Описание товара Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-2000

Это обогревательный прибор с уникальным дизайном для равномерного нагрева помещения и создания неповторимой атмосферы комфорта и качества жизни. В электроконвекторах Ballu серии Ettore панель управления вынесена за пределы конвекционной камеры в отдельный бокс управления. Таким образом, высвобождается место в конвекционной камере для симметричной конвекции. Максимальная площадь забора воздуха за счёт увеличения теплосъёма благодаря выдвижению ножек за периметр входных отверстий для воздуха. Нагревательный элемент Double G-Force длиннее на 10% и эффективнее прочих на 25%. Ресурс работы более 25 лет. Уникальные технологии, реализованные в электрических конвекторах Ballu серии Ettore, обеспечивают совершенную конвекцию.

Отзывы о товаре Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-2000

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ольга М

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, бесшумный конвектор ! В холодную погоду весной на даче спас! Довольна покупкой ! Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано ужасно, обогреватель работает. Посмотрим на сколько его хватит
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Вардан С.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший товар рекомендую всем
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо обогревает небольшое помещение.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо греет , можно регулировать температуру
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Спонтанная сентябрьская покупка, которая и сейчас отлично выполняет свои функции в обогревании жилой комнаты
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
фоткать не буду всё работает
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
В целом хороший обогреватель за свою цену Но для меня большой минус, что нет обозначений температуры для регулировке
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличная вещь,спасает когда настенный котёл начинает тупить при подаче шлака вместо газа,жара конкретная!
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает как часы, греет хорошо и быстро. Второй этаж обогрев полностью на таких
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный конвектор! Работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Обогревает хорошо, даже очень. Работает уже 2 месяца без остановки - полет отличный.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Мага Э.

Достоинства:


Комментарий:
Качество как всегда на высоте!
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая штука. купил еще аппарат включения по дням недели и часам и дача протапливается раз в три дня терь автоматом.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хорошо упакован. Проверила, всё работает. Можно крепить к стене, можно ставить на пол. Крепление колёсиков оставляет желать лучшего. Но всё равно пять звёздочек.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Взял для дачи на время до установки системы отопления. По скорости нагрева помещения соответствует расчету 1 КВт на 10 кв.м.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Павел Ч.

Достоинства:


Комментарий:
лучший конвектор, который я встречал. рекомендую всем.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
сравнить не с чем. А так всë работает норм
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Ильнар Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Работаем, упаковано хорошо, но не испытывал долго
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
СЕРГЕЙ С.

Достоинства:


Комментарий:
Бесшумный, греет отлично. Сразу после включения появился треск, то пропадал, то снова проявлялся. Хотел уже сдать. Потом решил разобрать, в итоге контакты были подогнуты неровно и из-за этого периодически коротили. Даже подплавилось немного. Выровнял и всё наладилось. Рекомендую обязательно разбирать и проверять, чтобы не было проблем.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
слегка хлюпенькая конструкция, но греет хорошо. для гаража мне подходит



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвктор, упаковка, комплект ножек, настенный монтажный кронштейн, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Это обогревательный прибор с уникальным дизайном для равномерного нагрева помещения и создания неповторимой атмосферы комфорта и качества жизни. В электроконвекторах Ballu серии Ettore панель управления вынесена за пределы конвекционной камеры в отдельный бокс управления. Таким образом, высвобождается место в конвекционной камере для симметричной конвекции. Максимальная площадь забора воздуха за счёт увеличения теплосъёма благодаря выдвижению ножек за периметр входных отверстий для воздуха. Нагревательный элемент Double G-Force длиннее на 10% и эффективнее прочих на 25%. Ресурс работы более 25 лет. Уникальные технологии, реализованные в электрических конвекторах Ballu серии Ettore, обеспечивают совершенную конвекцию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ольга М

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, бесшумный конвектор ! В холодную погоду весной на даче спас! Довольна покупкой ! Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано ужасно, обогреватель работает. Посмотрим на сколько его хватит
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Вардан С.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший товар рекомендую всем
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо обогревает небольшое помещение.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо греет , можно регулировать температуру
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Спонтанная сентябрьская покупка, которая и сейчас отлично выполняет свои функции в обогревании жилой комнаты
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
фоткать не буду всё работает
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
В целом хороший обогреватель за свою цену Но для меня большой минус, что нет обозначений температуры для регулировке
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличная вещь,спасает когда настенный котёл начинает тупить при подаче шлака вместо газа,жара конкретная!
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает как часы, греет хорошо и быстро. Второй этаж обогрев полностью на таких
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный конвектор! Работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Обогревает хорошо, даже очень. Работает уже 2 месяца без остановки - полет отличный.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Мага Э.

Достоинства:


Комментарий:
Качество как всегда на высоте!
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая штука. купил еще аппарат включения по дням недели и часам и дача протапливается раз в три дня терь автоматом.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хорошо упакован. Проверила, всё работает. Можно крепить к стене, можно ставить на пол. Крепление колёсиков оставляет желать лучшего. Но всё равно пять звёздочек.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Взял для дачи на время до установки системы отопления. По скорости нагрева помещения соответствует расчету 1 КВт на 10 кв.м.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Павел Ч.

Достоинства:


Комментарий:
лучший конвектор, который я встречал. рекомендую всем.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
сравнить не с чем. А так всë работает норм
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Ильнар Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Работаем, упаковано хорошо, но не испытывал долго
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
СЕРГЕЙ С.

Достоинства:


Комментарий:
Бесшумный, греет отлично. Сразу после включения появился треск, то пропадал, то снова проявлялся. Хотел уже сдать. Потом решил разобрать, в итоге контакты были подогнуты неровно и из-за этого периодически коротили. Даже подплавилось немного. Выровнял и всё наладилось. Рекомендую обязательно разбирать и проверять, чтобы не было проблем.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
слегка хлюпенькая конструкция, но греет хорошо. для гаража мне подходит


Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-2000 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5510 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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