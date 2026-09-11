Конвектор BALLU BIHP/R-1500 уцененный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505833
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х15
Вес, кг.
5.7
Описание товара Конвектор BALLU BIHP/R-1500 уцененный
Конвектор Ballu Bihp/R-1500
Причина уценки: витринный образец.
Гарантия: 3 года.
Внешний вид: потертости, сколы.
Спецификация:
- Максимальная площадь обогрева 20 кв.м
- Мощность обогрева 1500 Вт
- Установка напольная, настенная
- Защита отключение при перегреве, отключение при опрокидывании, влагозащитный корпус
- Управление механическое
- Количество режимов работы 2
- Особенности термостат, регулировка температуры
- Тип нагревательного элемента монолитный
- Габариты (ШхВхТ) 64x41.30x11.30 см
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Конвектор Ballu Bihp/R-1500
Причина уценки: витринный образец.
Гарантия: 3 года.
Внешний вид: потертости, сколы.
Спецификация:
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Причина уценки: витринный образец.
Гарантия: 3 года.
Внешний вид: потертости, сколы.
Спецификация:
- Максимальная площадь обогрева 20 кв.м
- Мощность обогрева 1500 Вт
- Установка напольная, настенная
- Защита отключение при перегреве, отключение при опрокидывании, влагозащитный корпус
- Управление механическое
- Количество режимов работы 2
- Особенности термостат, регулировка температуры
- Тип нагревательного элемента монолитный
- Габариты (ШхВхТ) 64x41.30x11.30 см
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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