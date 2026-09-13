Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2000
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2000
Конвектор Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2000 с мощностью 2000 Вт предназначен для обогрева площади до 25 м?. Нагревательный элемент Hedgehog с монолитной конструкцией обеспечивает равномерное распределение тепла и бесшумную работу. Благодаря инверторной технологии прибор отличается экономичным расходом энергии и стабильным функционированием без перепадов температуры. Блок управления с сенсорными кнопками и цифровым дисплеем гарантирует интуитивное управление температурными показателями. Встроенный электронный термостат точно поддерживает заданный режим. Для удаленного контроля через приложение на мобильном устройстве в конвекторе реализован модуль Wi-Fi. Обогреватель оснащен ножками с колесиками и креплением на задней стороне для настенного монтажа. Технология защиты с отключением при перегреве повышает безопасность в использовании Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2000.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 080 руб.3020 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500...
-
В наличииЦена 12 530 руб.3133 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-1...
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-150...
-
В наличииЦена 12 720 руб.3180 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 13 010 руб.3253 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-100...
-
В наличииЦена 13 190 руб.3298 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-200...
-
В наличииЦена 13 280 руб.3320 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 13 640 руб. 21 380 руб.3410 руб. в СплитКонвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-1502
-
В наличииЦена 13 640 руб. 21 380 руб.3410 руб. в СплитКонвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501
-
В наличииЦена 13 650 руб.3413 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 13 830 руб.3458 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 14 390 руб. 22 570 руб.3598 руб. в СплитКонвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2002
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
Отзывы о товаре Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2000