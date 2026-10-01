Top.Mail.Ru
Конвектор Ballu BEC/EZMR-1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конвектор Ballu BEC/EZMR-1000

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Конвектор Ballu BEC/EZMR-1000 - фото 1
Конвектор Ballu BEC/EZMR-1000 - фото 2
Конвектор Ballu BEC/EZMR-1000 - фото 3
Конвектор Ballu BEC/EZMR-1000 - фото 4
Конвектор Ballu BEC/EZMR-1000 - фото 5
Конвектор Ballu BEC/EZMR-1000 - фото 6
Конвектор Ballu BEC/EZMR-1000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор Ballu BEC/EZMR-1000 - фото 1
  • Конвектор Ballu BEC/EZMR-1000 - фото 2
  • Конвектор Ballu BEC/EZMR-1000 - фото 3
  • Конвектор Ballu BEC/EZMR-1000 - фото 4
  • Конвектор Ballu BEC/EZMR-1000 - фото 5
  • Конвектор Ballu BEC/EZMR-1000 - фото 6
  • Конвектор Ballu BEC/EZMR-1000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
4 010 руб.  5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 66616
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
Конвектор, ножки
Мощность обогрева
1 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х47х13
Вес, кг.
4.4

Описание товара Конвектор Ballu BEC/EZMR-1000

Максимальная мощность обогрева - 1 кВт. Площадь обогрева 15 кв. м

Отзывы о товаре Конвектор Ballu BEC/EZMR-1000




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
Конвектор, ножки
Мощность обогрева
1 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Управление
механическое
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Максимальная мощность обогрева - 1 кВт. Площадь обогрева 15 кв. м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор Ballu BEC/EZMR-1000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...