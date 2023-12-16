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Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1000

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Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1000 - фото 1
Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1000 - фото 1
  • Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
4 010 руб.  5 470 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 151765
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1000
4 010 руб. -27%
5 470 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвктор, упаковка, комплект ножек, настенный монтажный кронштейн, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х15
Вес, кг.
4

Описание товара Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1000

Это обогревательный прибор с уникальным дизайном для равномерного нагрева помещения и создания неповторимой атмосферы комфорта и качества жизни. В электроконвекторах Ballu серии Ettore панель управления вынесена за пределы конвекционной камеры в отдельный бокс управления. Таким образом, высвобождается место в конвекционной камере для симметричной конвекции. Максимальная площадь забора воздуха за счёт увеличения теплосъёма благодаря выдвижению ножек за периметр входных отверстий для воздуха. Нагревательный элемент Double G-Force длиннее на 10% и эффективнее прочих на 25%. Ресурс работы более 25 лет. Уникальные технологии, реализованные в электрических конвекторах Ballu серии Ettore, обеспечивают совершенную конвекцию.

Отзывы о товаре Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1000

Источник: Яндекс Маркет
16.12.2023
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брала для небольшой кухни, в частный дом, вполне справляется.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2023
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
пользуемся такими уже пятый год. нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2023
Даниил Е.

Достоинства:


Комментарий:
обогреватель нам понравился, на небошьшую комнату самое то.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2023
Соколов Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный конвектор, чтобы «притопить» к не слишком тёплым батареям, или обогреть холодный угол.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2023
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл во время! Слегка была порвана коробка но конвектор не пострадал! Повесил работает и греет отлично!
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2023
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
греет хорошо спас от холода
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
брали для поддержания температуры на даче. все хорошо работает
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2022
Наиля Г.

Достоинства:


Комментарий:
Собрала сама. Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2022
Нина К.

Достоинства:


Комментарий:
Купили данный обогреватель на балкон примерной площадью 6 кв.м. Используем всегда на половину мощности и включаем только на ночь. Покупка пришлась на морозы в Новосибирске - температура опускалась до минус 32 как ночью, так и днем. А температура на балконе (с учётом того, что обогреватель включали только на ночь) не опускалась ниже плюс 22. Считаю, что это очень хороший результат теперь мы спокойно используем балкон зимой.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2022
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
обогревает только очень маленькое помещение
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2022
Александра

Достоинства:


Комментарий:
Комнату небольшой площади отапливает согласно своей мощности. Работает, все в порядке. Нет запаха. Медленно но планомерно делает свою работу.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвктор, упаковка, комплект ножек, настенный монтажный кронштейн, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Управление
механическое
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Это обогревательный прибор с уникальным дизайном для равномерного нагрева помещения и создания неповторимой атмосферы комфорта и качества жизни. В электроконвекторах Ballu серии Ettore панель управления вынесена за пределы конвекционной камеры в отдельный бокс управления. Таким образом, высвобождается место в конвекционной камере для симметричной конвекции. Максимальная площадь забора воздуха за счёт увеличения теплосъёма благодаря выдвижению ножек за периметр входных отверстий для воздуха. Нагревательный элемент Double G-Force длиннее на 10% и эффективнее прочих на 25%. Ресурс работы более 25 лет. Уникальные технологии, реализованные в электрических конвекторах Ballu серии Ettore, обеспечивают совершенную конвекцию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2023
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брала для небольшой кухни, в частный дом, вполне справляется.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2023
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
пользуемся такими уже пятый год. нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2023
Даниил Е.

Достоинства:


Комментарий:
обогреватель нам понравился, на небошьшую комнату самое то.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2023
Соколов Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный конвектор, чтобы «притопить» к не слишком тёплым батареям, или обогреть холодный угол.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2023
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл во время! Слегка была порвана коробка но конвектор не пострадал! Повесил работает и греет отлично!
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2023
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
греет хорошо спас от холода
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
брали для поддержания температуры на даче. все хорошо работает
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2022
Наиля Г.

Достоинства:


Комментарий:
Собрала сама. Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2022
Нина К.

Достоинства:


Комментарий:
Купили данный обогреватель на балкон примерной площадью 6 кв.м. Используем всегда на половину мощности и включаем только на ночь. Покупка пришлась на морозы в Новосибирске - температура опускалась до минус 32 как ночью, так и днем. А температура на балконе (с учётом того, что обогреватель включали только на ночь) не опускалась ниже плюс 22. Считаю, что это очень хороший результат теперь мы спокойно используем балкон зимой.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2022
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
обогревает только очень маленькое помещение
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2022
Александра

Достоинства:


Комментарий:
Комнату небольшой площади отапливает согласно своей мощности. Работает, все в порядке. Нет запаха. Медленно но планомерно делает свою работу.


Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1000 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4010 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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