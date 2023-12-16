Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%4 010 руб. 5 470 руб.
В наличии
Код товара: 151765
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 010 руб. -27%
5 470 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвктор, упаковка, комплект ножек, настенный монтажный кронштейн, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х15
Вес, кг.
4
Описание товара Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1000
Это обогревательный прибор с уникальным дизайном для равномерного нагрева помещения и создания неповторимой атмосферы комфорта и качества жизни. В электроконвекторах Ballu серии Ettore панель управления вынесена за пределы конвекционной камеры в отдельный бокс управления. Таким образом, высвобождается место в конвекционной камере для симметричной конвекции. Максимальная площадь забора воздуха за счёт увеличения теплосъёма благодаря выдвижению ножек за периметр входных отверстий для воздуха. Нагревательный элемент Double G-Force длиннее на 10% и эффективнее прочих на 25%. Ресурс работы более 25 лет. Уникальные технологии, реализованные в электрических конвекторах Ballu серии Ettore, обеспечивают совершенную конвекцию.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 880 руб. 5 940 руб.970 руб. в СплитБлок управления Transformer Electronic Ballu BCT/EVU-4E
-
В наличииЦена 4 010 руб. 5 340 руб.1003 руб. в СплитКонвектор Ballu BEC/EZMR-1000
-
В наличииЦена 4 040 руб. 6 420 руб.1010 руб. в СплитКонвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600
-
В наличииЦена 4 190 руб. 4 690 руб.1048 руб. в СплитКонвектор Royal Clima REC-FR2000M
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1000
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитЭлектрический конвектор ЗУБР КЭМ-2000, М серия 2 кВт
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитЭлектрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-1000, серия 1 кВт
-
В наличииЦена 4 720 руб. 6 290 руб.1180 руб. в СплитКонвектор Ballu BEC/EZMR-1500
-
В наличииЦена 4 720 руб. 6 420 руб.1180 руб. в СплитКонвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1500
-
В наличииЦена 4 830 руб. 7 940 руб.1208 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-3M (...
-
В наличииЦена 4 931 руб. 6 180 руб.1233 руб. в СплитМодуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии R...
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвктор, упаковка, комплект ножек, настенный монтажный кронштейн, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Управление
механическое
Развернуть
Страна производитель
Китай
Это обогревательный прибор с уникальным дизайном для равномерного нагрева помещения и создания неповторимой атмосферы комфорта и качества жизни. В электроконвекторах Ballu серии Ettore панель управления вынесена за пределы конвекционной камеры в отдельный бокс управления. Таким образом, высвобождается место в конвекционной камере для симметричной конвекции. Максимальная площадь забора воздуха за счёт увеличения теплосъёма благодаря выдвижению ножек за периметр входных отверстий для воздуха. Нагревательный элемент Double G-Force длиннее на 10% и эффективнее прочих на 25%. Ресурс работы более 25 лет. Уникальные технологии, реализованные в электрических конвекторах Ballu серии Ettore, обеспечивают совершенную конвекцию.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности
Достоинства:
Комментарий:
Брала для небольшой кухни, в частный дом, вполне справляется.
Достоинства:
Комментарий:
пользуемся такими уже пятый год. нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
обогреватель нам понравился, на небошьшую комнату самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный конвектор, чтобы «притопить» к не слишком тёплым батареям, или обогреть холодный угол.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл во время! Слегка была порвана коробка но конвектор не пострадал! Повесил работает и греет отлично!
Достоинства:
Комментарий:
греет хорошо спас от холода
Достоинства:
Комментарий:
брали для поддержания температуры на даче. все хорошо работает
Достоинства:
Комментарий:
Собрала сама. Покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Купили данный обогреватель на балкон примерной площадью 6 кв.м. Используем всегда на половину мощности и включаем только на ночь. Покупка пришлась на морозы в Новосибирске - температура опускалась до минус 32 как ночью, так и днем. А температура на балконе (с учётом того, что обогреватель включали только на ночь) не опускалась ниже плюс 22. Считаю, что это очень хороший результат теперь мы спокойно используем балкон зимой.
Достоинства:
Комментарий:
обогревает только очень маленькое помещение
Достоинства:
Комментарий:
Комнату небольшой площади отапливает согласно своей мощности. Работает, все в порядке. Нет запаха. Медленно но планомерно делает свою работу.
Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1000 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4010 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1000
Достоинства:
Комментарий:
Брала для небольшой кухни, в частный дом, вполне справляется.
Достоинства:
Комментарий:
пользуемся такими уже пятый год. нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
обогреватель нам понравился, на небошьшую комнату самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный конвектор, чтобы «притопить» к не слишком тёплым батареям, или обогреть холодный угол.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл во время! Слегка была порвана коробка но конвектор не пострадал! Повесил работает и греет отлично!
Достоинства:
Комментарий:
греет хорошо спас от холода
Достоинства:
Комментарий:
брали для поддержания температуры на даче. все хорошо работает
Достоинства:
Комментарий:
Собрала сама. Покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Купили данный обогреватель на балкон примерной площадью 6 кв.м. Используем всегда на половину мощности и включаем только на ночь. Покупка пришлась на морозы в Новосибирске - температура опускалась до минус 32 как ночью, так и днем. А температура на балконе (с учётом того, что обогреватель включали только на ночь) не опускалась ниже плюс 22. Считаю, что это очень хороший результат теперь мы спокойно используем балкон зимой.
Достоинства:
Комментарий:
обогревает только очень маленькое помещение
Достоинства:
Комментарий:
Комнату небольшой площади отапливает согласно своей мощности. Работает, все в порядке. Нет запаха. Медленно но планомерно делает свою работу.