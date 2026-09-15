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Блок управления Transformer Electronic Ballu BCT/EVU-4E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок управления Transformer Electronic Ballu BCT/EVU-4E

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Блок управления Transformer Electronic Ballu BCT/EVU-4E - фото 1
Блок управления Transformer Electronic Ballu BCT/EVU-4E - фото 2
Блок управления Transformer Electronic Ballu BCT/EVU-4E - фото 3
Блок управления Transformer Electronic Ballu BCT/EVU-4E - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Блок управления Transformer Electronic Ballu BCT/EVU-4E - фото 1
  • Блок управления Transformer Electronic Ballu BCT/EVU-4E - фото 2
  • Блок управления Transformer Electronic Ballu BCT/EVU-4E - фото 3
  • Блок управления Transformer Electronic Ballu BCT/EVU-4E - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
3 740 руб.  5 940 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678878
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок управления Transformer Electronic Ballu BCT/EVU-4E
3 740 руб. -37%
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х1
Вес, г.
390

Описание товара Блок управления Transformer Electronic Ballu BCT/EVU-4E

Сверхточный электронный блок управления Transformer Electronic BCT/EVU-4E– точность поддержания температуры 0.1 градуса.

Отзывы о товаре Блок управления Transformer Electronic Ballu BCT/EVU-4E




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Сверхточный электронный блок управления Transformer Electronic BCT/EVU-4E– точность поддержания температуры 0.1 градуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок управления Transformer Electronic Ballu BCT/EVU-4E - стоимость товара 3740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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