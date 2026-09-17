Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-2000, М серия 2 кВт
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб.
В наличии
Код товара: 741670
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
2
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
25
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х45х13
Вес, кг.
6.06
Описание товара Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-2000, М серия 2 кВт
Конвектор ЗУБР — это универсальное решение для обогрева: легко устанавливается как на пол, так и на стену. Весит всего 4,25 кг, поэтому его удобно переставлять и монтировать. Благодаря встроенному механическому термостату вы сможете точно регулировать температуру под свои желания. Модель поддерживает стандартное напряжение 220 В, а наличие влагозащиты даёт спокойствие даже в помещениях с повышенной влажностью. Простой и практичный обогрев — никаких лишних функций, только надёжное тепло.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
2
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
25
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Конвектор ЗУБР — это универсальное решение для обогрева: легко устанавливается как на пол, так и на стену. Весит всего 4,25 кг, поэтому его удобно переставлять и монтировать. Благодаря встроенному механическому термостату вы сможете точно регулировать температуру под свои желания. Модель поддерживает стандартное напряжение 220 В, а наличие влагозащиты даёт спокойствие даже в помещениях с повышенной влажностью. Простой и практичный обогрев — никаких лишних функций, только надёжное тепло.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-2000, М серия 2 кВт - купить по цене 4250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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