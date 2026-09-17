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Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002

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Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 1
Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 2
Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 3
Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 4
Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 5
Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 6
Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 7
Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 8
Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 9
Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 10
Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 1
  • Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 2
  • Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 3
  • Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 4
  • Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 5
  • Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 6
  • Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 7
  • Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 8
  • Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 9
  • Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 10
  • Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб. 
Начислим 419 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749667
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002
4 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор электрический - 1шт.
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
15
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002

Конвекторы серии Capella с механическим управлением от Royal Thermo предлагают превосходную гибкость и безопасность. Они могут быть установлены как на стену, так и на пол, что позволяет эффективно использовать пространство в любом помещении. Защита от перегрева и опрокидывания обеспечивает безопасность во время работы устройства, автоматически отключая его при критических ситуациях. Регулируемый диапазон мощности от 0,5 до 2 кВт позволяет выбрать нужную мощность для обогрева различных по размеру помещений, а X-образный нагревательный элемент гарантирует быстрый и равномерный нагрев, улучшая общую эффективность обогрева.

Отзывы о товаре Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор электрический - 1шт.
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
15
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Описание
Конвекторы серии Capella с механическим управлением от Royal Thermo предлагают превосходную гибкость и безопасность. Они могут быть установлены как на стену, так и на пол, что позволяет эффективно использовать пространство в любом помещении. Защита от перегрева и опрокидывания обеспечивает безопасность во время работы устройства, автоматически отключая его при критических ситуациях. Регулируемый диапазон мощности от 0,5 до 2 кВт позволяет выбрать нужную мощность для обогрева различных по размеру помещений, а X-образный нагревательный элемент гарантирует быстрый и равномерный нагрев, улучшая общую эффективность обогрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002 - данный товар вы можете купить по цене 4190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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