Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600
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Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%4 440 руб. 6 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679374
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.09х0.07
Вес, кг.
3.2
Описание товара Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600
Ballu Plinth Compact - электрический конвектор предназначен для обогрева воздуха в общественных помещений. Бытовой компактный прибор с сетевым шнуром и управлением при помощи тумблера. За счет симметричности корпуса, перевернув, можно выбрать сторону подключения. Крепление как к стене, так и к полу позволяет использовать конвекторы возле панорамных окон.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Ballu Plinth Compact - электрический конвектор предназначен для обогрева воздуха в общественных помещений. Бытовой компактный прибор с сетевым шнуром и управлением при помощи тумблера. За счет симметричности корпуса, перевернув, можно выбрать сторону подключения. Крепление как к стене, так и к полу позволяет использовать конвекторы возле панорамных окон.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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