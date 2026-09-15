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Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600

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Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 1
Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 2
Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 3
Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 4
Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 5
Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 6
Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 7
Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 8
Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 9
Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 10
Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 11
Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 12
Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 13
Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 1
  • Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 2
  • Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 3
  • Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 4
  • Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 5
  • Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 6
  • Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 7
  • Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 8
  • Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 9
  • Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 10
  • Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 11
  • Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 12
  • Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 13
  • Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
4 440 руб.  6 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679374
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.09х0.07
Вес, кг.
3.2

Описание товара Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600

Ballu Plinth Compact - электрический конвектор предназначен для обогрева воздуха в общественных помещений. Бытовой компактный прибор с сетевым шнуром и управлением при помощи тумблера. За счет симметричности корпуса, перевернув, можно выбрать сторону подключения. Крепление как к стене, так и к полу позволяет использовать конвекторы возле панорамных окон.

Отзывы о товаре Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Ballu Plinth Compact - электрический конвектор предназначен для обогрева воздуха в общественных помещений. Бытовой компактный прибор с сетевым шнуром и управлением при помощи тумблера. За счет симметричности корпуса, перевернув, можно выбрать сторону подключения. Крепление как к стене, так и к полу позволяет использовать конвекторы возле панорамных окон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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