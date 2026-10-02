Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-500
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Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%3 460 руб. 4 630 руб.
В наличии
Код товара: 151768
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Загружаем...
3 460 руб. -25%
4 630 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвктор, упаковка, комплект ножек, настенный монтажный кронштейн, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х13
Вес, кг.
4
Описание товара Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-500
Это обогревательный прибор с уникальным дизайном для равномерного нагрева помещения и создания неповторимой атмосферы комфорта и качества жизни. В электроконвекторах Ballu серии Ettore панель управления вынесена за пределы конвекционной камеры в отдельный бокс управления. Таким образом, высвобождается место в конвекционной камере для симметричной конвекции. Максимальная площадь забора воздуха за счёт увеличения теплосъёма благодаря выдвижению ножек за периметр входных отверстий для воздуха. Нагревательный элемент Double G-Force длиннее на 10% и эффективнее прочих на 25%. Ресурс работы более 25 лет. Уникальные технологии, реализованные в электрических конвекторах Ballu серии Ettore, обеспечивают совершенную конвекцию.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1000 вт, 1500 вт, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, с регулятором мощности
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Бренд
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвктор, упаковка, комплект ножек, настенный монтажный кронштейн, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Это обогревательный прибор с уникальным дизайном для равномерного нагрева помещения и создания неповторимой атмосферы комфорта и качества жизни. В электроконвекторах Ballu серии Ettore панель управления вынесена за пределы конвекционной камеры в отдельный бокс управления. Таким образом, высвобождается место в конвекционной камере для симметричной конвекции. Максимальная площадь забора воздуха за счёт увеличения теплосъёма благодаря выдвижению ножек за периметр входных отверстий для воздуха. Нагревательный элемент Double G-Force длиннее на 10% и эффективнее прочих на 25%. Ресурс работы более 25 лет. Уникальные технологии, реализованные в электрических конвекторах Ballu серии Ettore, обеспечивают совершенную конвекцию.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1000 вт, 1500 вт, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, с регулятором мощности
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1000 вт, 1500 вт, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, с регулятором мощности
Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-500 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3460 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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