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Конвектор BALLU BEC/EZMR-500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор BALLU BEC/EZMR-500

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Конвектор BALLU BEC/EZMR-500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
3 460 руб.  4 520 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 105808
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Конвектор BALLU BEC/EZMR-500
3 460 руб. -23%
4 520 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
Конвектор,ножки с роликами, кронштейн
Мощность обогрева
500 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка мощности
нет
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х47х13
Вес, кг.
4.4

Описание товара Конвектор BALLU BEC/EZMR-500

Конвектор настенно-напольный, регулировка температуры, отключение при перегреве, при опрокидывании, Auto Restart, площадь обогрева: 8 м2. Габариты: 46х40х10 см



Теги товара: энергосберегающие

Отзывы о товаре Конвектор BALLU BEC/EZMR-500




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
Конвектор,ножки с роликами, кронштейн
Мощность обогрева
500 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка мощности
нет
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Управление
механическое
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Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор настенно-напольный, регулировка температуры, отключение при перегреве, при опрокидывании, Auto Restart, площадь обогрева: 8 м2. Габариты: 46х40х10 см


Теги товара: энергосберегающие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор BALLU BEC/EZMR-500 - по цене 3460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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