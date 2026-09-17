Электрический конвектор STEHER Е SCE-2000, серия 2 кВт
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Характеристики
Описание товара Электрический конвектор STEHER Е SCE-2000, серия 2 кВт
Конвектор STEHER весит всего 4,25 кг — такой легкий прибор удобно передвигать и размещать в любом удобном месте. Универсальная установка позволяет использовать его как на полу, так и закрепить на стене. Для настройки уюта достаточно воспользоваться механическим термостатом с возможностью регулировки температуры. Управляйте климатом дистанционно — пульт управления делает всё ещё проще. Влагозащита расширяет сценарии применения, позволяя использовать конвектор даже там, где есть риск попадания влаги. Таймер помогает выбрать удобное время работы — комфорт под вашим контролем. Инновационное сочетание мобильности, функциональности и безопасности в каждой детали.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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