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Электрический конвектор STEHER Е SCE-2000, серия 2 кВт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрический конвектор STEHER Е SCE-2000, серия 2 кВт

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Электрический конвектор STEHER Е SCE-2000, серия 2 кВт - фото 1
Электрический конвектор STEHER Е SCE-2000, серия 2 кВт - фото 2
Электрический конвектор STEHER Е SCE-2000, серия 2 кВт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Электрический конвектор STEHER Е SCE-2000, серия 2 кВт - фото 1
  • Электрический конвектор STEHER Е SCE-2000, серия 2 кВт - фото 2
  • Электрический конвектор STEHER Е SCE-2000, серия 2 кВт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741665
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Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
2
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
25
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х45х13
Вес, кг.
5.15

Описание товара Электрический конвектор STEHER Е SCE-2000, серия 2 кВт

Конвектор STEHER весит всего 4,25 кг — такой легкий прибор удобно передвигать и размещать в любом удобном месте. Универсальная установка позволяет использовать его как на полу, так и закрепить на стене. Для настройки уюта достаточно воспользоваться механическим термостатом с возможностью регулировки температуры. Управляйте климатом дистанционно — пульт управления делает всё ещё проще. Влагозащита расширяет сценарии применения, позволяя использовать конвектор даже там, где есть риск попадания влаги. Таймер помогает выбрать удобное время работы — комфорт под вашим контролем. Инновационное сочетание мобильности, функциональности и безопасности в каждой детали.

Отзывы о товаре Электрический конвектор STEHER Е SCE-2000, серия 2 кВт




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
2
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Да
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
25
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор STEHER весит всего 4,25 кг — такой легкий прибор удобно передвигать и размещать в любом удобном месте. Универсальная установка позволяет использовать его как на полу, так и закрепить на стене. Для настройки уюта достаточно воспользоваться механическим термостатом с возможностью регулировки температуры. Управляйте климатом дистанционно — пульт управления делает всё ещё проще. Влагозащита расширяет сценарии применения, позволяя использовать конвектор даже там, где есть риск попадания влаги. Таймер помогает выбрать удобное время работы — комфорт под вашим контролем. Инновационное сочетание мобильности, функциональности и безопасности в каждой детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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