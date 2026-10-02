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Конвектор Patriot PT-C 15 X белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор Patriot PT-C 15 X белый

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Конвектор Patriot PT-C 15 X белый - фото 1
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Конвектор Patriot PT-C 15 X белый - фото 4
Конвектор Patriot PT-C 15 X белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор Patriot PT-C 15 X белый - фото 1
  • Конвектор Patriot PT-C 15 X белый - фото 2
  • Конвектор Patriot PT-C 15 X белый - фото 3
  • Конвектор Patriot PT-C 15 X белый - фото 4
  • Конвектор Patriot PT-C 15 X белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 414804
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Конвектор Patriot PT-C 15 X белый
3 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, опорные ножки, монтажный набор, руководство, упаковка
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
до 25 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х18
Вес, кг.
5.3

Описание товара Конвектор Patriot PT-C 15 X белый

Конвектор (он же конвекторный обогреватель) обеспечивает равномерный обогрев помещения за счет естественной циркуляции воздуха. Холодный воздух нагревается внутри прибора и выходит через решетки-жалюзи. Снизу поднимается следующая порция холодного воздуха. Таким образом обеспечивается циркуляция тепла по помещению. Данный обогреватель удобен для использования в квартирах, загородных домах, дачах и гаражах. Конвекторы не «сжигают» кислород и не снижают уровень влажности в помещении, позволяя создать максимально комфортные условия для человека. Этот прибор отопления нагревает воздух слоями, тем самым обеспечивая равномерный прогрев помещения. Кроме того температура нагрева корпуса самого конвектора гораздо ниже чем у масляного радиатора, поэтому конвекторы являются более пожаробезопасными. Такие отопительные приборы идеально подойдут для детской комнаты.



Теги товара: 1500 вт

Отзывы о товаре Конвектор Patriot PT-C 15 X белый




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, опорные ножки, монтажный набор, руководство, упаковка
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
до 25 м?
Влагозащита
Да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор (он же конвекторный обогреватель) обеспечивает равномерный обогрев помещения за счет естественной циркуляции воздуха. Холодный воздух нагревается внутри прибора и выходит через решетки-жалюзи. Снизу поднимается следующая порция холодного воздуха. Таким образом обеспечивается циркуляция тепла по помещению. Данный обогреватель удобен для использования в квартирах, загородных домах, дачах и гаражах. Конвекторы не «сжигают» кислород и не снижают уровень влажности в помещении, позволяя создать максимально комфортные условия для человека. Этот прибор отопления нагревает воздух слоями, тем самым обеспечивая равномерный прогрев помещения. Кроме того температура нагрева корпуса самого конвектора гораздо ниже чем у масляного радиатора, поэтому конвекторы являются более пожаробезопасными. Такие отопительные приборы идеально подойдут для детской комнаты.


Теги товара: 1500 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор Patriot PT-C 15 X белый - стоимость товара 3430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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