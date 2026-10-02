Конвектор Patriot PT-C 15 X белый
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Характеристики
Описание товара Конвектор Patriot PT-C 15 X белый
Конвектор (он же конвекторный обогреватель) обеспечивает равномерный обогрев помещения за счет естественной циркуляции воздуха. Холодный воздух нагревается внутри прибора и выходит через решетки-жалюзи. Снизу поднимается следующая порция холодного воздуха. Таким образом обеспечивается циркуляция тепла по помещению. Данный обогреватель удобен для использования в квартирах, загородных домах, дачах и гаражах. Конвекторы не «сжигают» кислород и не снижают уровень влажности в помещении, позволяя создать максимально комфортные условия для человека. Этот прибор отопления нагревает воздух слоями, тем самым обеспечивая равномерный прогрев помещения. Кроме того температура нагрева корпуса самого конвектора гораздо ниже чем у масляного радиатора, поэтому конвекторы являются более пожаробезопасными. Такие отопительные приборы идеально подойдут для детской комнаты.
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Теги товара: 1500 вт
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
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