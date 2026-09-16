Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 + Кронштейн CWM-02
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Характеристики
Описание товара Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 + Кронштейн CWM-02
Сфера применения: городские квартиры, загородные дома, дачи, офисы, магазины и другие типы помещений Auto Restart позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек HEDGEHOG - бесшумный монолитный нагревательный элемент нового поколения (на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов), позволяет быстро и эффективно обогреть помещение Электрический конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 НС-1166353 имеет увеличенный воздухозаборник Intake Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow Простое понятное управление – регулятор температуры и кнопка запуска Ножки для напольной установки в комплекте Датчик защиты от перегрева В комплект входит сетевой кабель с вилкой Механическая регулировка температуры нагрева Индикация включения Бесшумная работа Класс электрозащиты - II Бесшумная работа
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
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