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Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 + Кронштейн CWM-02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 + Кронштейн CWM-02

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Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 + Кронштейн CWM-02 - фото 1
Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 + Кронштейн CWM-02 - фото 2
Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 + Кронштейн CWM-02 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 + Кронштейн CWM-02 - фото 1
  • Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 + Кронштейн CWM-02 - фото 2
  • Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 + Кронштейн CWM-02 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
2 900 руб.  4 330 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717096
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 + Кронштейн CWM-02
2 900 руб. -33%
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
обогреватель, комплект ножек, кронштейн CWM-02, сетевой кабель, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
15 кв. м.
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х42х13
Вес, кг.
3.5

Описание товара Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 + Кронштейн CWM-02

Сфера применения: городские квартиры, загородные дома, дачи, офисы, магазины и другие типы помещений Auto Restart позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек HEDGEHOG - бесшумный монолитный нагревательный элемент нового поколения (на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов), позволяет быстро и эффективно обогреть помещение Электрический конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 НС-1166353 имеет увеличенный воздухозаборник Intake Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow Простое понятное управление – регулятор температуры и кнопка запуска Ножки для напольной установки в комплекте Датчик защиты от перегрева В комплект входит сетевой кабель с вилкой Механическая регулировка температуры нагрева Индикация включения Бесшумная работа Класс электрозащиты - II Бесшумная работа

Отзывы о товаре Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 + Кронштейн CWM-02




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
обогреватель, комплект ножек, кронштейн CWM-02, сетевой кабель, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
15 кв. м.
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Сфера применения: городские квартиры, загородные дома, дачи, офисы, магазины и другие типы помещений Auto Restart позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек HEDGEHOG - бесшумный монолитный нагревательный элемент нового поколения (на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов), позволяет быстро и эффективно обогреть помещение Электрический конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 НС-1166353 имеет увеличенный воздухозаборник Intake Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow Простое понятное управление – регулятор температуры и кнопка запуска Ножки для напольной установки в комплекте Датчик защиты от перегрева В комплект входит сетевой кабель с вилкой Механическая регулировка температуры нагрева Индикация включения Бесшумная работа Класс электрозащиты - II Бесшумная работа
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 + Кронштейн CWM-02 - купить по цене 2900 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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