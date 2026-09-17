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Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1500, М серия 1,5 кВт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1500, М серия 1,5 кВт

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Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1500, М серия 1,5 кВт - фото 1
Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1500, М серия 1,5 кВт - фото 2
Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1500, М серия 1,5 кВт - фото 3
Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1500, М серия 1,5 кВт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1500, М серия 1,5 кВт - фото 1
  • Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1500, М серия 1,5 кВт - фото 2
  • Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1500, М серия 1,5 кВт - фото 3
  • Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1500, М серия 1,5 кВт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 470 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741669
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1500, М серия 1,5 кВт
3 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
1,5
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
20
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х45х13
Вес, кг.
4.69

Описание товара Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1500, М серия 1,5 кВт

Конвектор ЗУБР весит всего 3,2 кг — его легко перемещать и устанавливать в любом удобном месте. Универсальный способ монтажа: модель подходит и для напольной, и для настенной установки. Механический термостат гарантирует простую и надежную регулировку температуры, а благодаря встроенному таймеру вы сможете запускать обогрев тогда, когда это нужно. Повышенная влагозащита делает конвектор безопасным для использования даже в помещениях с повышенной влажностью. Прямая регулировка температуры позволяет выбрать оптимальный режим для вашего комфорта.

Отзывы о товаре Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1500, М серия 1,5 кВт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
1,5
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
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Рекомендуемая площадь обогрева
20
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор ЗУБР весит всего 3,2 кг — его легко перемещать и устанавливать в любом удобном месте. Универсальный способ монтажа: модель подходит и для напольной, и для настенной установки. Механический термостат гарантирует простую и надежную регулировку температуры, а благодаря встроенному таймеру вы сможете запускать обогрев тогда, когда это нужно. Повышенная влагозащита делает конвектор безопасным для использования даже в помещениях с повышенной влажностью. Прямая регулировка температуры позволяет выбрать оптимальный режим для вашего комфорта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1500, М серия 1,5 кВт - стоимость товара 3470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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