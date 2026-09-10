Конвектор Starwind SHV5210 белый
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Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414784
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
нет
Комплектация
конвектор, ножки с колесами, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип установки
напольный
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х10
Вес, кг.
4.4
Описание товара Конвектор Starwind SHV5210 белый
Конвектор Starwind SHV5210 максимальная мощность 1000 Вт, 2 режима мощности 500/1000 Вт, механическое управление, регулируемый термостат, защита от перегрева, защита от опрокидывания, нагревательный элемент Х-образный алюминиевый, площадь обогрева 15 м2.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 1500 вт, с электронным термостатом
Теги товара: напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности
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Бренд
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
нет
Комплектация
конвектор, ножки с колесами, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип установки
напольный
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Конвектор Starwind SHV5210 максимальная мощность 1000 Вт, 2 режима мощности 500/1000 Вт, механическое управление, регулируемый термостат, защита от перегрева, защита от опрокидывания, нагревательный элемент Х-образный алюминиевый, площадь обогрева 15 м2.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 1500 вт, с электронным термостатом
Теги товара: напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 1500 вт, с электронным термостатом
Теги товара: напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности
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