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Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан

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Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 1
Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 2
Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 3
Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 4
Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 5
Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 6
Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 7
Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 8
Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 9
Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 10
Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 11
Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 12
Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 13
Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 14
Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 15
Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 1
  • Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 2
  • Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 3
  • Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 4
  • Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 5
  • Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 6
  • Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 7
  • Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 8
  • Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 9
  • Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 10
  • Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 11
  • Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 12
  • Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 13
  • Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 14
  • Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 15
  • Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695212
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Конвектор
Комплектация
обогреватель, ножки, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
1 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Длина провода, м
1
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
18 кв. м
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
59х37х14
Вес, кг.
6.06

Описание товара Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан

Стильный и эргономичный обогреватель-конвектор SONNEN ONYX-1000.1 незаменим для создания комфортной температуры дома и в офисе. Обогреватель-конвектор SONNEN ONYX-1000.1 — это стильное и надежное решение для быстрого обогрева помещений площадью до 18 м2. С мощностью 1000 Вт и монолитным Х-образным нагревательным элементом он эффективно распределяет тепло, создавая комфортную атмосферу в доме или офисе. Два режима работы (0,5 кВт и 1 кВт) и механический термостат позволяют легко настроить оптимальную температуру, экономя электроэнергию. Устройство оснащено защитой от перегрева, что делает его использование безопасным, а в комплекте идут ножки для удобной напольной установки. Корпус из прочного металла и лаконичный белый дизайн делают конвектор гармоничным дополнением любого интерьера. Компактные размеры (385х610х150 мм) и удобная конструкция позволяют легко разместить обогреватель в нужном месте. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия. Хотите, чтобы в вашем доме всегда было тепло и уютно? Обогреватель SONNEN ONYX-1000.1 — идеальный выбор! Быстрый нагрев, удобство использования и стильный дизайн — все, что нужно для комфорта. Закажите сейчас и наслаждайтесь теплом в любое время года!

Отзывы о товаре Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Конвектор
Комплектация
обогреватель, ножки, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
1 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Длина провода, м
1
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
18 кв. м
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Стильный и эргономичный обогреватель-конвектор SONNEN ONYX-1000.1 незаменим для создания комфортной температуры дома и в офисе. Обогреватель-конвектор SONNEN ONYX-1000.1 — это стильное и надежное решение для быстрого обогрева помещений площадью до 18 м2. С мощностью 1000 Вт и монолитным Х-образным нагревательным элементом он эффективно распределяет тепло, создавая комфортную атмосферу в доме или офисе. Два режима работы (0,5 кВт и 1 кВт) и механический термостат позволяют легко настроить оптимальную температуру, экономя электроэнергию. Устройство оснащено защитой от перегрева, что делает его использование безопасным, а в комплекте идут ножки для удобной напольной установки. Корпус из прочного металла и лаконичный белый дизайн делают конвектор гармоничным дополнением любого интерьера. Компактные размеры (385х610х150 мм) и удобная конструкция позволяют легко разместить обогреватель в нужном месте. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия. Хотите, чтобы в вашем доме всегда было тепло и уютно? Обогреватель SONNEN ONYX-1000.1 — идеальный выбор! Быстрый нагрев, удобство использования и стильный дизайн — все, что нужно для комфорта. Закажите сейчас и наслаждайтесь теплом в любое время года!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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