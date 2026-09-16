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Уцененный товар Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 736087
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Уцененный товар Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние, 736087

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Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние - фото 1
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Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние - фото 2
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Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние - фото 3
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Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние - фото 4
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Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние - фото 5
Уценка
Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние - фото 6
Уценка
Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние - фото 7
Уценка
Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние - фото 1
  • Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние - фото 2
  • Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние - фото 3
  • Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние - фото 4
  • Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние - фото 5
  • Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние - фото 6
  • Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние - фото 7
  • Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
2 850 руб.  4 190 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736087
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние
2 850 руб. -32%
4 190 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
документация, монтажный комплект
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х39х14
Вес, кг.
6.9

Описание товара Уцененный товар Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, конвектор, крепления, колеса 4шт, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
документация, монтажный комплект
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, конвектор, крепления, колеса 4шт, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Конвектор REC-FR2000M хорошее состояние - стоимость товара 2850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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