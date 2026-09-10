Конвектор Starwind SHV5010 белый
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Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414783
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
нет
Комплектация
конвектор, ножки с колесами, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
нет
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип установки
напольный
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
4.39
Описание товара Конвектор Starwind SHV5010 белый
Конвектор Starwind SHV5010 максимальная мощность 1000 Вт, механическое управление, регулируемый термостат, защита от перегрева, защита от опрокидывания, нагревательный элемент СТИЧ, площадь обогрева 15 м2.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: напольные, энергосберегающие, 1000 вт
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Бренд
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
нет
Комплектация
конвектор, ножки с колесами, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
нет
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип установки
напольный
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Конвектор Starwind SHV5010 максимальная мощность 1000 Вт, механическое управление, регулируемый термостат, защита от перегрева, защита от опрокидывания, нагревательный элемент СТИЧ, площадь обогрева 15 м2.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: напольные, энергосберегающие, 1000 вт
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: напольные, энергосберегающие, 1000 вт
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